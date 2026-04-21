El plan director del Molinete de Cartagena, sin fecha

La Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete asegura que el Ayuntamiento de Cartagena les reconoció que "no sabe" cuándo contratará la elaboración del plan director del cerro, documento que en 2022 exigió el Ministerio de Cultura al Consistorio y a la Comunidad.

En una reunión mantenida el pasado viernes entre el concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais, técnicos municipales y representantes de la Coordinadora, "la parte municipal no solo reconoció que no se ha empezado a escribir el plan director del Molinete, sino que el Ayuntamiento adjudicó el contrato a una persona que no podía hacerlo legalmente, lo que le obliga a renunciar a hacerlo, y ante la pregunta de cuándo se tendrá el plan director el Ayuntamiento respondió que 'no sabe' ni siquiera cuándo saldrá a licitación".

La asociación insistió en que "siguiendo las directrices del ministerio no se puede empezar a urbanizar la zona hasta no tener este documento" por lo que pidió no seguir adelante con el proyecto de urbanización de la Calle Morería Baja.

"El concejal llegó a reconocer que era 'más interesante' hacer excavaciones arqueológicas antes de tener el plan director, pero sin embargo empieza con la urbanización de la calle en vez de la recuperación arqueológica de su subsuelo, lo que hace pensar que -si se sigue esa idea- podrán pasar décadas sin tener plan director", aseguraron.

Según comentaron, el edil reconoció que el Ayuntamiento no tuvo en cuenta, en la licitación ahora anulada del plan director, el documento de bases del plan director elaborado por la Fundación Ars Civilis.

"Al parecer el documento, contratado por la Comunidad Autónoma dice algo que la administración no quiere que diga y le han pedido a la Fundación que lo modifique pero esta no está dispuesta a ello, y por eso no quieren ni hacer público el documento", subrayan desde la Coordinadora.

A su juicio, "se demuestra que la alcaldesa, Noelia Arroyo, no dijo la verdad cuando declaró que el proyecto de urbanización de la Morería cumple con el plan director del Molinete, porque este documento ni siquiera existe ya que la administración ha estado perdiendo el tiempo durante cuatro años y medio sobre sus obligaciones en este asunto".

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Es por todo ello por lo que la Coordinadora del Molinete pide que "no se pierda más el tiempo" y se limpie la zona de manera continuada, se mantengan los restos arqueológicos de la zona con la misma periodicidad que se realizan tratamientos de conservación del Teatro Romano y se haga un plan director antes de cualquier actuación que suponga remoción de tierras en la zona.