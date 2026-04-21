Agua estancada e insalubridad en el cauce urbano de la Rambla de Benipila en Cartagena

El concejal de MC Enrique Pérez Abellán vuelve a denunciar el estado de abandono que presenta el cauce urbano de la rambla de Benipila, una situación que genera suciedad, insalubridad y continuas molestias para los vecinos de la zona.

Pérez Abellán recuerda que, según la Confederación Hidrográfica del Segura, el mantenimiento en el tramo urbano corresponde al Ayuntamiento de Cartagena, por lo que es el Gobierno local quien debe asumir estas labores de conservación y limpieza.

Desde MC advierten de la acumulación de residuos y desechos en distintos puntos del cauce, así como de la presencia de charcos de agua estancada que favorecen la aparición de mosquitos y otros problemas de salubridad que ya han ocasionado molestias a vecinos del entorno de San Antón y Nueva Cartagena, incluso al propio alumnado del colegio San Vicente de Paúl.

Uno de los puntos más preocupantes se localiza bajo el puente situado junto al centro de salud de Barrio de la Concepción, donde se repiten episodios de suciedad y malos olores que afectan directamente al entorno vecinal, ya que según algunos indicios el agua estancada podría estar originada por una fuga de aguas fecales.

"El abandono de este espacio urbano acaba convirtiéndose en una fuente constante de molestias para quienes viven cerca", apunta el edil de MC, quien ya pusó el grito en el cielo en numerosas ocasiones ante esta problemática, contando con el respaldo de la Corporación municipal, pero sin que se hayan acometido las labores necesarias.

Vegetación invasiva

Desde MC también alertan del crecimiento continuado de plantas invasivas y arbustos que nacen entre el adoquinado y la piedra del cauce, "una imagen de dejadez que se repite año tras año sin que se adopten soluciones".

A ello se suma "el progresivo deterioro de los pretiles y otros elementos de protección, que requieren actuaciones de conservación para evitar que el problema siga agravándose", añade el concejal.

Pérez Abellán exige al Gobierno local que asuma de una vez sus competencias y ponga en marcha un plan periódico de mantenimiento en todo el entorno urbano de la rambla de Benipila.

"No se puede permitir que una zona plenamente urbana continúe acumulando suciedad, maleza y focos de mosquitos por la inacción municipal", afirma.

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Desde MC insisten en que la limpieza, el desbroce, la retirada de residuos y la reparación de elementos deteriorados son actuaciones básicas que el Ayuntamiento debe garantizar para proteger la salud pública y asegurar la calidad de vida de los cartageneros.