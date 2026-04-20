Sanidad intensifica los tratamientos contra las larvas de los mosquitos en Cartagena

Con la llegada de la primavera y las altas temperaturas aparecen también unos pequeños insectos que amagan con amargar la llegada del buen tiempo con sus picaduras, si bien la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Cartagena, a través de la empresa concesionaria del servicio, desarrolla durante todo el año actuaciones de control de mosquitos en el municipio.

Ante el inicio de la temporada primavera-verano y antes ya en marzo, estos trabajos se intensifican, reforzando especialmente los tratamientos larvicidas, según explicaron fuentes municipales consultadas por esta redacción.

Para ello, se emplean productos biológicos respetuosos con el medio ambiente, aplicados en imbornales del casco urbano y de las diputaciones, así como en zonas naturales del entorno del Mar Menor y ramblas del municipio.

Con especial interés en las zonas de las ramblas de Canteras, Benipila y Nueva Cartagena, así como se interviene en áreas inundables como solares y otros espacios susceptibles de acumulación de agua.

Asimismo, durante el mes de marzo se iniciaron los trabajos de muestreo y control del mosquito tigre, en colaboración con la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia y la Universidad de Murcia, detallaron esas mismas fuentes.

Estas actuaciones, que se prolongarán hasta el mes de diciembre, se complementan con la colocación de stands informativos para el control de mosquitos y garrapatas, en mercadillos de todo el municipio.

Una labor que ya ha comenzado a realizarse en Barrio Peral, Rivera de San Javier y Urbanización Mediterráneo, siendo su próxima parada el mercadillo La Azohía el 9 de julio.

Durante la jornada, personal de la Consejería de Salud reparte folletos informativos entre los vecinos y realiza encuestas para conocer el grado de información de la ciudadanía sobre los mosquitos y su papel como vectores de transmisión de enfermedades.Esta campaña tiene como principal objetivo concienciar a la población sobre la importancia de prevenir la proliferación de mosquitos, evitando la acumulación de agua en espacios privados, principal foco de cría de estas especies.

El concejal de Sanidad, Gonzalo López Pretel, señaló que «la colaboración ciudadana es fundamental para evitar la proliferación de estas especies. Pequeñas acciones en nuestros hogares, como evitar acumulaciones de agua, marcan la diferencia».

De forma complementaria, la Concejalía de Sanidad mantiene activo un servicio personalizado puerta a puerta, destinado a atender avisos ciudadanos y actuar en aquellos casos en los que se detecten focos de mosquito tigre en viviendas o parcelas privadas.

Este servicio incluye asesoramiento directo a los propietarios sobre las medidas necesarias para eliminar estos focos y prevenir su aparición, evitando así molestias tanto en sus hogares como en el entorno vecinal.

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la empresa concesionaria, trabaja de manera planificada durante todo el año en el control de mosquitos, intensificando las actuaciones tras episodios de lluvia. El objetivo es actuar sobre las larvas para impedir su desarrollo a la fase adulta y minimizar así las molestias a la población.

Además, los vecinos pueden comunicarse con el Ayuntamiento para notificar a los servicios municipales incidencias relacionadas con el control de plagas como la presencia de ratas, ratones, cucarachas, pulgas, garrapatas, palomas, gaviotas, mosquitos o moscas, entre otras.

Los avisos pueden tramitarse a través del formulario habilitado para ello en la web municipal, por teléfono en el 968 12 89 57, por correo electrónico en controlplagas@ayto-cartagena.es o de forma presencial en el Edificio Administrativo de la calle San Miguel y en las Omitas, mediante una instancia general. Además, si se facilita un correo electrónico, los servicios del Ayuntamiento le irán informando sobre el estado de la incidencia.