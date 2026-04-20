La ‘Peque Ruta’ reúne a 22 establecimientos con tapas infantiles saludables en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha presentado la quinta edición de la ruta de la tapa infantil 'Peque Ruta', una iniciativa destinada a fomentar hábitos de vida saludables entre la población más joven. El proyecto, impulsado por el Área de Educación en colaboración con el CEIP Atalaya, cuenta además con el apoyo de otras áreas municipales como Comercio y ADLE, así como de diversas entidades educativas y sociales del municipio.

El acto de presentación se ha celebrado en el propio CEIP Atalaya y ha reunido a representantes de las organizaciones participantes y a numerosas familias del alumnado implicado.

Bajo el lema "Pequeños bocados, grandes historias", la ruta se desarrollará los días 25 y 26 de abril. Durante ese fin de semana, un total de 22 establecimientos hosteleros ofrecerán tapas infantiles saludables a un precio único, con el objetivo de promover el consumo de productos naturales y de temporada.

Más allá de su componente gastronómico, la 'Peque Ruta' se consolida como un proyecto educativo basado en el aprendizaje-servicio. En este sentido, los escolares participan activamente en la promoción de hábitos alimentarios saludables, convirtiéndose en agentes de cambio dentro de su entorno.

Algunas de las tapas que se podrán degustar durante la ‘Peque Ruta’ / Ayuntamiento de Cartagena

La iniciativa busca que los menores descubran y disfruten de alimentos saludables, compartan experiencias en familia o con amigos y valoren la cultura gastronómica local, estrechamente vinculada a los productos frescos y de temporada, similares a los que se cultivan en los huertos escolares.

Ayudar a prevenir la obesidad infantil

Desde el Área de Educación destacan el valor del proyecto para fomentar una alimentación equilibrada, implicar al alumnado en propuestas saludables y contribuir a la prevención de la obesidad infantil. Asimismo, subrayan su carácter colaborativo, al integrar a instituciones, centros educativos y entidades sociales en una acción conjunta en favor de la salud.

Por quinto año consecutivo, centros educativos, asociaciones y el sector hostelero se suman a esta propuesta de innovación educativa que trasciende el ámbito escolar y promueve una mayor conciencia sobre el bienestar entre los más jóvenes.

Los locales participantes ofrecerán tapas infantiles saludables a un precio único, con el objetivo de promover el consumo de productos naturales y de temporada

En esta edición participan ocho centros educativos: CEIP Virgen del Carmen, La Concepción, Carthago, San Isidoro y Santa Florentina, además del CEIP Atalaya como centro promotor, y los institutos Mediterráneo, CIFP Carlos III e IES San Isidoro.

Establecimientos participantes

Los establecimientos adheridos a la ruta son Chiyoko, Larvi, Chamfer Centro, Las Termas del Pincho, Eszencia, Café Verde, Aperitivo del Pintor, La Bodeguilla, Syrah, La Guindilla Taquería, Mare Nostrum, Restaurante Lebeche, Gastrobar La Fábrica, La Piscina Café Bar, La Albacería del Rey, La Piripi, Nuestra Tradición, Horus, Komo en Kasa, Solluna y El Pellizco.

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 25 de abril a las 11:30 horas en la Plaza Juan XXIII. La organización anima a las familias a participar y recorrer los establecimientos durante el fin de semana.

Este proyecto es el resultado de un itinerario formativo desarrollado a lo largo de todo el curso escolar, en el que se abordan aspectos relacionados con la salud física, emocional, social y ambiental del alumnado. Durante este proceso, los estudiantes participan en actividades como huertos escolares, talleres de cocina saludable, acciones de prevención, iniciativas deportivas, campañas solidarias y experiencias intergeneracionales.

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Además, los escolares asumen un papel protagonista en la elaboración de materiales divulgativos como carteles, cuentos, refranes, cuñas publicitarias, canciones y obsequios, convirtiéndose en autores y embajadores de una iniciativa que apuesta por la educación y la salud desde edades tempranas.