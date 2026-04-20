Francano será el encargado de crear la escultura de Antoñico 'El Lotero' en Cartagena

El artista Francano ha ganado el concurso para realizar la escultura de Antoñico 'El Lotero'. Este ha sido el fallo del jurado de la Comisión creada tras el fallecimiento del popular cartagenero después de estudiar detenidamente las tres obras presentadas al mismo.

El jurado estuvo compuesto por Federico Trillo-Figueroa, José Jesús Guillén, Tomás Martínez Pagán, Alfredo Fresneda, Francisco Pagán y Ramón Galindo. Reunidos en la sede la de la Cofradía Marraja sita en la calle Jara y, tras examinar y debatir las tres obras presentadas, fallaron la ganadora.

Posteriormente, abrieron las plicas del concurso, las cuales contenían en sobres cerrados y sellados los nombres de los autores para garantizar su anonimato durante la evaluación de las obras. De este modo el jurado valoró las tres presentadas sin prejuicios, conociendo el nombre del autor tras el fallo.

Según afirman los miembros del jurado «la obra ganadora representa a Antoñico tal y como era, reflejando con cariño su humildad. Él fue una persona con discapacidad que destacó entre los cartageneros por su plena integración en la sociedad y por su abnegada solidaridad hacia los más necesitados».

La escultura será ubicada en una calle del Casco Histórico e inaugurada el Lunes Santo del año 2027. «Es una fecha que Antoñico tenía guardada en su corazón, pues él siempre procesionaba con la Virgen de la Piedad ese día».

Una vez que el jurado informó a Francano de que había ganado el concurso, este mostró su alegría «dado que yo lo conocía personalmente. Me he inspirado en tres personajes similares a Antoñico que Velázquez reflejó en sus cuadros: Diego de Acedo, Francisco Lezcano 'El niño de Vallecas' y El bufón don Sebastián de Morra. A los tres los esculpí hace unos años, por lo que ya gozaba de experiencia previa para plasmar los rasgos de Antoñico».

Francisco José Cánovas Gutiérrez (conocido artísticamente como Francano), nació en 1975 en Cartagena. Formado en la Universidad de Valencia, lleva en activo desde el año 1991, perteneció al grupo de 'Jóvenes escultores de la Escuela Barroca Murciana' y es especialista en retratos.

Entre las obras que ha realizado destacan el retrato a tamaño natural del rey Alfonso XIII que se encuentra en la suite real del Gran Hotel de Roma (Italia), a los pies de la cama donde el monarca falleció. También del relieve conmemorativo del centenario del Hotel Westing Palace de Madrid, el belén de la Mezquita de Córdoba y la 'Maja de Goya' a tamaño natural del palacio de la Duquesa de Alba.

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Asimismo ha realizado colecciones particulares para famosos como el cantante de música melódica Raphael y para el de música rock Enrique Bunbury, líder de la desaparecida banda 'Héroes del Silencio'.