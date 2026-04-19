Isaac Peral: un icono de la época que fue ‘velado’ en Alemania

Isaac Peral y Caballero pasó a la historia como el inventor del submarino. Sin embargo, el marino puso en marcha otras empresas que todavía llegan hasta nuestros días como la matriz de la compañía de luz Endesa y ha vuelto a la actualidad porque Cartagena se prepara para en poco tiempo disfrutar de su casa natal convertida en museo, lo que va a permitir a cartageneros y visitantes acercarse un poco más a una figura emblemática del siglo XIX.

En el museo se van a poder disfrutar de unas 300 piezas a través de las cuales se podrá conocer mejor la vida del inventor del submarino. Diego Quevedo Carmona, quien desarrolló su carrera en la Armada como submarinista, ha cedido, mediante un convenio renovable cada cinco años, al Ayuntamiento de Cartagena unas 260 piezas de su colección para que formen parte de la muestra del museo.

Quevedo Carmona, colaborador habitual de La Opinión en temas navales, y que fue nombrado este mes consejero delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro, explica que las ha ido recopilando a lo largo de su vida por la admiración y estima que siempre le ha despertado la figura de Peral.

Se trata, según señala, de objetos que ha comprado o buscado personalmente durante años y en diferentes partes del mundo.

«Cuando desembarcaba en un puerto, localizaba la guía de teléfonos y llamaba a los anticuarios preguntando por objetos relacionados con Isaac Peral», recuerda. No obstante, el conjunto de piezas que se va a exponer adquiere un valor especialmente singular por los elementos aportados por la propia familia del militar, ya que se trata de objetos y recuerdos de gran importancia que, remarca, solo obran en su poder.

Entre las piezas más destacadas cedidas por Quevedo Carmona figura un óleo de gran formato que el coleccionista considera una de las joyas de su aportación. Según relata, se trata de una obra de José Díaz, «un retratista muy renombrado de finales del XIX, que incluso pintó algunos de los retratos de los primeros ediles que integran la galería de Alcaldes del Ayuntamiento de Madrid».

Abanico regalado a las damas que asistieron a la botadura del submarino con la figura de Isaac Peral.

Quevedo Carmona precisa que esta obra «es una de las estrellas de las piezas que he cedido», aunque concreta que no llevaba demasiado tiempo en su poder, ya que «lo compré en una subasta en Internet».

Otra de las piezas más singulares cedidas por Quevedo Carmona es un proyecto inacabado de billete de 50 pesetas dedicado a Isaac Peral, una rareza que define tajante como «una pieza única».

Según explica, en el momento álgido de popularidad del inventor, el Gobierno impulsó la creación de un billete con su efigie y encargó a un diseñador del Banco de España que empezara a trabajar sobre «un billete virgen» en el que ya se esbozó el retrato y parte de la composición.

Sin embargo, el proceso quedó truncado cuando «el gobierno le retira las ayudas al submarino» y se decidió «abortar el tema», por lo que el diseño nunca llegó a emitirse.

Quevedo cuenta que, tras pasar a manos de los herederos del autor y salir a subasta por no ponerse de acuerdo en quién se lo quedaba, logró hacerse con él. «Es una pieza digna de estar en el museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre», afirma.

La popularidad de Isaac Peral en el momento fue tal, que al más puro estilo de los artistas actuales, tenía toda una línea de productos, ‘merchandising’, dedicada a su figura y su invento.

Quevedo Carmona comenta que, cuando se botó el submarino, «fue un evento multitudinario», aunque «mujeres iban muy pocas», por lo que para ese reducido grupo, que «no serían más de 20», se diseñó «un abanico especial, de recuerdo de la botadura», una pieza que también forma parte de la cesión.

Además, se crearon «muchísimas etiquetas de bebidas con su cara, de licores, incluso de medicamentos». La difusión de la imagen de Peral llegó también a las cajas de cerillas, un soporte muy popular en una época en la que «había mucha miseria y la gente no compraba la prensa», de modo que estos objetos cotidianos servían para dar visibilidad a los grandes acontecimientos.

Su repercusión, además, «traspasa fronteras», ya que hubo «prensa no solamente española, si no también francesa y norteamericana», hasta el punto de que «periódicos de gran tirada norteamericanos llegaron a sacarlo en portada».

Además, Quevedo Carmona comenta que Isaac Peral fundó en 1893 Electro Peral Zaragozana, una empresa pionera que tras varias fusiones acabó dando origen a la empresa que hoy conocemos como Endesa.

Las piezas familiares

Entre los fondos aportados por la familia destacan varios documentos de enorme valor histórico como alguno «que lleva la firma del rey Alfonso XIII».

Quevedo Carmona subraya que ese material permite entender mejor el respaldo institucional que recibió el inventor en un momento clave, ya que, aunque Peral comenzó a abrirse camino durante el reinado de Alfonso XII, la muerte del monarca alteró por completo el escenario político. Fue entonces, explica, cuando la reina regente María Cristina «se enamora del proyecto» y «es la que da el espaldarazo definitivo para que el proyecto salga adelante». Según añade, durante «los dos años y pico que dura el tema», la soberana estuvo «muy interesada» y «encima del proyecto», llegando a embarcar a su ayudante personal en el submarino.

Asimismo, entre las piezas más valiosas aportadas por la familia figuran varios documentos que arrojan nueva luz sobre los últimos días de Isaac Peral, fallecido en Berlín el 22 de mayo de 1895, después de viajar a la capital alemana para ser operado.

Según narra Quevedo Carmona, unas facturas que fueron halladas en «una carpeta con un montón de papeles en un altillo perdido», permiten cubrir un vacío histórico que durante años intrigó a quienes habían estudiado la vida del inventor del submarino.

En ese material, detalla, aparecen facturas que revelan que «en los tres días que estuvo hospitalizado, en la clínica del doctor Berman hubo unas monjas allí que lo cuidaban», así como la documentación que apunta a que, tras morir y ser embalsamado, el inventor permaneció «cuatro días expuesto en una iglesia» de Berlín antes de ser trasladado a España.

Para el coleccionista, se trata de un hallazgo de enorme valor porque ayuda a explicar por qué transcurrieron ocho días entre su muerte y la llegada del cadáver, un intervalo que, hasta ahora, estaba rodeado de incógnitas.

Tras permanecer más de veinte días en el depósito de cadáveres de La Almudena, Isaac Peral fue enterrado finalmente en Madrid en 1895, aunque su descanso allí no sería definitivo. Dieciséis años después, en 1911, su viuda atravesaba una situación económica límite y, ante la imposibilidad de afrontar las cuotas del cementerio, recibió el aviso de que, si no saldaba la deuda, los restos podrían acabar en una fosa común. Fue entonces cuando intervino el empresario cartagenero Manuel Dorda y Mesa, quien asumió los gastos de la exhumación y el traslado a la ciudad portuaria.

Según narra Quevedo Carmona, la viuda aceptó con una frase cargada de simbolismo: «Acepto la propuesta que me haces de llevarte el cadáver de lo que yo más quiero a Cartagena, pero tengo la seguridad de que en su ciudad natal siempre va a haber una flor para su tumba y una oración para su alma».