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Protesta

Centenares de manifestantes salen a las calles de Cartagena para gritar "no a la guerra"

El rechazo al uso del Puerto de Cartagena por parte de buques vinculados a operaciones militares, entre las principales demandas

Manifestación &quot;No a la guerra&quot; en Cartagena

Manifestación "No a la guerra" en Cartagena / L.O.

Javier Ayala

Javier Ayala

La convocatoria de la Coordinadora por la paz en la Región de Murcia ha llenado las calles de Cartagena en la mañana de este domingo para pedir el rechazo a la guerra. Desde las 12.00h, distintas asociaciones y vecindario en general han recorrido el centro de la ciudad.

Los manifestantes han mostrado diversas pancartas en contra del uso del puerto de Cartagena para operaciones relacionadas con conflictos bélicos. Una de ellas rezaba: "Cartagena con Palestina. Libre del río al mar. Ningún puerto para el genocidio".

Al final de la concentración, se ha leído un manifiesto lleno de reivindicaciones: "Estamos aquí para alzar la voz frente a la guerra. Estamos aquí para alzar la voz frente al estruendo de las bombas, frente a las ciudades reducidas a escombros, frente al dolor de madres, padres, hijas e hijos que no eligieron este destino."

El uso para operaciones militares del puerto de Cartagena fue uno de los puntos protagonistas: "No se puede permitir la utilización de nuestras instalaciones militares en el contexto de la guerra de Irán. No se puede permitir el uso de puertos españoles, de nuestro puerto, el de Cartagena, por parte de buques vinculados a operaciones militares de Israel o vinculados al comercio de productos extraídos de tierras ocupadas. Esto debe detenerse de inmediato."

Para finalizar, exigieron las siguientes medidas al Gobierno de España:

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  • Que siga liderando, si cabe con más fuerza, el movimiento diplomático internacional para poner fin a esta barbarie. La Unión Europea debe pasar de la tibieza de sus condenas a tomar medidas contundentes. Entre otras, suspender de inmediato el Acuerdo de asociación UE- Israel.
  • Que ponga fin al acuerdo de cesión de las bases norteamericanas en nuestro territorio, y se cierren las bases ocupadas por EEUU.
  • El fin de la complicidad con la agresión y el genocidio al pueblo palestino, que se realiza mediante el uso de nuestros puertos, presupuestos e infraestructuras.
  • La ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos un alto el fuego REAL inmediato y mostramos nuestro apoyo al pueblo palestino, iraní y libanés en su derecho a vivir en paz y a defender su soberanía.

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