Torres denuncia que "Arroyo ha asumido el discurso más cruel de Vox" con la nueva ordenanza de Convivencia

El secretario general del PSOE de Cartagena, Manolo Torres, denunció este viernes que Noelia Arroyo "ha asumido como propio el discurso más radical de Vox para mantenerse en el poder, aunque eso suponga retroceder en convivencia, derechos y sentido común", respondiendo así a la presentación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Cartagena que sanciona la mendicidad en el municipio que hizo este jueves la alcaldesa.

Torres criticó con dureza el proyecto de Ordenanza de Convivencia aprobado por la Junta de Gobierno Local y advirtió de que "lo grave ya no es lo que proponga Vox, sino que la alcaldesa lo compre, lo haga suyo y lo convierta en política municipal".

En este sentido, el portavoz socialista señaló especialmente la previsión de multas de hasta 3.000 euros en supuestos vinculados a la mendicidad. "Es un disparate absoluto. ¿Cómo piensa el Ayuntamiento cobrar 3.000 euros a una persona que está pidiendo en la calle? Es una medida absurda, ineficaz y profundamente injusta", afirmó.

"Cartagena no necesita castigar la pobreza. Necesita políticas sociales, intervención en los barrios y soluciones reales. Lo que plantea Arroyo es pura propaganda: perseguir al débil para intentar aparentar firmeza mientras sigue sin resolver los problemas de fondo", continuó Torres.

Además, advirtió de que esta estrategia "solo servirá para ocupar recursos municipales en expedientes inútiles, saturar más los servicios y alimentar un modelo de ciudad basado en señalar a los más vulnerables en lugar de ayudarlos".

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Por último, aseguró que "cada vez que Arroyo asume estos planteamientos deja más claro que ha elegido parecerse a Vox antes que defender a Cartagena. Y un municipio como el nuestro no merece un gobierno sin rumbo, sin principios y subordinado a la extrema derecha".