Ramón Navarro logra un triunfo histórico en la Ruta de las Fortalezas de Cartagena

El atleta de Pozo Estrecho Ramón Navarro ha hecho historia en la Ruta de las Fortalezas al convertirse en el primero de la historia en lograr tres victorias. El cartagenero, a un impresionante ritmo de 3:42 el kilómetro, se ha impuesto en meta tras coger la cabeza en la bajada del Castillo de Galeras.

La segunda plaza ha sido para el militar vallisoletano destinado en Madrid Alejandro Lopez, de solo 25 años, que también ha hecho historia porque es el atleta más joven de las quince ediciones en el podio, que ha completado el cartagenero de 42 años Juan Miguel Cervantes, cuatro el año pasado que se ha sacado la espina que tenía clavada. Solo siete días después de acabar quinto en la Botamargues, una prueba de 65 kilómetros, el cartagenero ha completado los puestos de honor.

Cartagena volvió a mostrar su patrimonio militar y natural en una prueba de resistencia que se ha convertido en una referencia a nivel nacional. En una jornada calurosa, con los dorsales agotados desde el primer momento, cinco mil participantes se lanzaron a hacer la prueba general, además de los cuatrocientos que se dieron cita en las carreras promo y cadete-juvenil. Un gran despliegue humano y logístico de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, con el apoyo de la Armada Española y el ayuntamiento de Cartagena, permitió el desarrollo de una cita de 53 kilómetros con un desnivel positivo de 1.631 metros que partió el puerto y transcurrió por carreteras, pistas y senderos, atravesando fortalezas, baterías defensivas y enclaves históricos que forman parte del antiguo sistema defensivo de Cartagena.

Batería de San Leandro, Batería de San Isidoro y Santa Florentina, Fuerte de Santa Ana, Trincabotijas, Castillo de San Julián, Subida al Calvario, Sierra Gorda, Cerro de Despeñaperros, Muralla del Mar, Castillo de la Concepción, Parque Arqueológico del Molinete, Fuerte de Fajardo, Batería de La Podadera, Castillo de Galeras, Castillo de la Atalaya, Sierra de Pelayo y final en Escuela de Infantería, en la subida al parque de Tentegorra, han conformado un trazado que ha puesto en valor el patrimonio histórico-cartagenero entre subidas imposibles, bajadas vertiginosas y tramos de asfalto. Una de las novedades este año ha sido la incorporación de la exigente subida de la Sierra de Pelayo antes de ascender a la Atalaya. Es por ello que quien hace la carrera, pese a la exigencia física y mental, siempre quiere repetir.

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Participantes de todas las edades se lanzaron a las ocho y diez de la mañana, tras el izado de la bandera española, en busca de su particular gloria. Un grupo reducido ha luchado por la victoria; pero para otro mucho más amplio, llegar a la meta ya es un triunfo. Además, en esta edición ha reforzado su proyección internacional con corredores de Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica y Noruega, entre otros países.