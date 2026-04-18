Crean la Mesa que coordinará la musealización del submarino Tonina en Cartagena

El proyecto para instalar el submarino Tonina en los antiguos túneles de El Espalmador dio este viernes un nuevo paso con la oficialización de la mesa institucional que coordina su desarrollo y con el anuncio de los próximos trabajos de impermeabilización, consolidación y adecuación del espacio que acogerá al sumergible.

En la reunión celebrada este viernes participaron la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; el almirante director general de Armamento y Material, Aniceto Rosique; el almirante jefe del Arsenal, Alejandro Cuerda; y, como instituciones colaboradoras invitadas, la Autoridad Portuaria y Navantia.

Arroyo explicó que el Ayuntamiento ha aprovechado los últimos meses para avanzar en los estudios previos del proyecto, una vez recibidas en diciembre del año pasado las instalaciones adquiridas junto al monte de Galeras. Si bien, la ocupación aún no se ha formalizado porque la Armada continúa con la limpieza de residuos vinculados a la actividad de desguace que hubo en el interior.

La regidora municipal señaló que la actuación se divide en dos partes, la adecuación y el traslado del submarino por un lado y la adaptación de los túneles por otro. Navantia ya ha elaborado por encargo de la Armada el proyecto de musealización.

“Sabemos qué hay que hacer y sabemos cómo hacerlo. Ahora hay que ajustar presupuestos” dijo Arroyo, quien afirmó que el estudio estructural realizado con la Universidad Politécnica, con catas, mediciones y registro gráfico con drones, concluye que el recinto puede acoger la actuación prevista. “De ese informe se concluye que la estructura está en condiciones de albergar el proyecto”, señaló.

Por su parte, el almirante director general de Armamento y Material, Aniceto Rosique, destacó la relevancia de esta actuación “que es una demanda de toda Cartagena, para Cartagena, para Murcia, para España, y para la Armada, ya que va a mejorar la cultura de defensa”.

En este sentido, el Almirante Cuerda insistía en lo innovador del proyecto, “ilusionante y ambicioso”, con un espacio museístico único “a nivel mundial”. Algo en lo que coincidió el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, que explicó la intención de trasladar esa ilusión a toda la sociedad, “porque se trata de un momento histórico para el arma submarina, y estamos plenamente implicados en ilusionar al tejido económico para que finalmente podamos cuadrar el proyecto y sacarlo adelante en el menor espacio de tiempo posible”.

El siguiente paso será redactar en las próximas semanas los proyectos para trabajos de impermeabilización y consolidación en varios puntos y el documento técnico que fijará las obras necesarias en el túnel destinado al submarino, donde aún queda pendiente completar la excavación del dique que quedó inconcluso.

La sesión sirvió también para formalizar la constitución de la comisión mixta de impulso, seguimiento y coordinación institucional del proyecto. Junto a Arroyo, Rosique y Cuerda asistieron el director del Museo Naval de Cartagena, Marino Fernández-Bravo; el concejal de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega; y responsables técnicos municipales. Como invitados acudieron el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, y el director de Reparaciones de Navantia Cartagena, Luis Miguel Rodríguez Tudanca.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento estudia además si el traslado del Tonina se ejecutará en una sola fase o en dos, con una ubicación provisional frente a los túneles mientras termina su adecuación. Esa decisión dependerá, entre otros factores, de los plazos del vial que ejecuta la Autoridad Portuaria.