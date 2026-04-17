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Obispado y Ayuntamiento abren la puerta a la reconstrucción de la Catedral de Cartagena

Origen se reúne con la alcaldesa y el obispo para abordar el futuro de la Catedral

Catedral de Cartagena en una imagen de archivo

Catedral de Cartagena en una imagen de archivo / LMU

La Asociación Origen de defensa de la Memoria Social y Patrimonio de Cartagena calificó de “muy positivos” los encuentros mantenidos esta semana con la alcaldesa, Noelia Arroyo, y con el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, para abordar el futuro de la Catedral de Cartagena.

Según trasladó el colectivo, en ambas reuniones la cuestión central fue la situación de la Catedral, un asunto que consideran ligado “al sentir profundo de la ciudadanía” y a la identidad histórica de la ciudad y de la diócesis cartaginesa.

Desde Origen, que acudió al encuentro con la regidora junto a la Plataforma Virgen de la Caridad, destacaron la actitud “receptiva, constructiva y abierta al diálogo” mostrada tanto por el Ayuntamiento como por el Obispado, una disposición que, a su juicio, permite trasladar un mensaje de “confianza y esperanza real” de cara a los próximos meses.

La asociación evitó por el momento concretar el contenido de las conversaciones por “responsabilidad” y “respeto institucional”, aunque sostuvieron que existen “fundamentos muy sólidos” y un clima favorable que abren una posibilidad cierta de avanzar en una solución para el templo.

Origen agradeció expresamente la disposición del Ayuntamiento de Cartagena y la acogida “atenta y respetuosa” del obispo, al tiempo que ha defendido la necesidad de mantener un marco de entendimiento entre administraciones y sociedad civil.

El colectivo aseguró que seguirá trabajando “con prudencia, rigor y lealtad institucional” con la convicción de que esta vía de colaboración puede desembocar en una solución “a la altura de lo que Cartagena merece”.

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Si bien, explicaron que en la reunión mantenida con Lorca Planes valoraron la posibilidad de modificar el Plan Director en lugar de elaborar uno nuevo para no dilatar más los tiempos.

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