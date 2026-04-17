Luz verde al arreglo del Puente de La Isleta en La Manga

La Junta de Gobierno Local, bajo la presidencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, dió su visto bueno a una batería de expedientes encabezados por la aceptación de las condiciones habituales que la Dirección General de Costas y Mar de Estado para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre que permitirá ejecutar el proyecto de acondicionamiento del Puente de La Isleta, en La Manga del Mar Menor.

El acuerdo supone un paso definitivo para la rehabilitación de esta infraestructura, actualmente en estado de deterioro y que constituye el único acceso rodado al Club Náutico de La Isleta.

Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 24 meses, consistirán en la demolición del actual tablero y la construcción de una nueva estructura de hormigón con una longitud de 11,60 metros y una anchura de 7,50 metros, que mejorará la seguridad de vehículos y peatones.

Otro de los acuerdos destacados ha sido la aprobación del proyecto de obras para el suministro de agua potable a la población de Río Seco, que actualmente se abastece desde el vecino municipio de Fuente Álamo a pesar de estar integrada en el término municipal de Cartagena.

El proyecto, con un presupuesto de 89.853,31 euros y un plazo de ejecución de dos meses, contempla la instalación de 425 metros de tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro. Las obras se ejecutarán por encargo a la empresa concesionaria VEOLIA (antigua Hidrogea) con cargo al Fondo de Obras de Agua y Alcantarillado, financiado por las tarifas del servicio.

Mobiliario Urbano

La Junta de Gobierno adjudicó a la empresa JS Mobiliario Urbano y Rótulos, S.L. la concesión demanial para la instalación, conservación, mantenimiento y reposición de marquesinas de autobús y otro mobiliario urbano de propiedad municipal, por un periodo de 15 años improrrogables.

La empresa resultó adjudicataria por ofrecer la reposición de las actuales marquesinas con una inversión de más de dos millones de euros y el pago de un canon anual más elevado (9.000 euros, frente a los 4.500 euros de licitación) y por mejorar las condiciones técnicas: incorporará 5 MUPIS digitales adicionales, 20 marquesinas más de las exigidas, reducirá el plazo de instalación en seis meses y utilizará vehículos de bajas emisiones. La concesión no supone gasto para el Ayuntamiento, sino un ingreso, y exige una garantía definitiva de 56.932,11 euros.

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La concesión permitirá renovar íntegramente las marquesinas y MUPIS existentes en los primeros 30 meses, mejorando la imagen del mobiliario urbano y la calidad del servicio a los ciudadanos.