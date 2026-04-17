Sí Cartagena recuerda que el Pleno aprobó adquirir un local social de mayor tamaño en José María Lapuerta en Cartagena

El Grupo Municipal Sí Cartagena critica la interpretación realizada por el Gobierno municipal sobre el futuro del local social de la barriada José María Lapuerta, tras las recientes declaraciones de la alcaldesa anunciando su cesión por parte de Repsol al Ayuntamiento.

Desde la formación recuerdan que en el Pleno ordinario celebrado en marzo se aprobó por unanimidad una moción presentada por Sí Cartagena cuyo objetivo era abrir una vía para la adquisición de un nuevo local de mayor tamaño que respondiera a las necesidades reales del barrio.

El portavoz del grupo, Juan Pedro Torralba, es contundente: “Lo que aprobó el Pleno no fue quedarse con el local actual para parchearlo, sino abrir una negociación con Repsol para estudiar su venta o adquisición y destinar esos recursos a la compra de un nuevo espacio más amplio y adecuado”.

Torralba señala que la solución anunciada por el Gobierno municipal “no responde a lo acordado ni a lo que necesitan los vecinos”, insistiendo en que el problema de fondo no es solo el estado del inmueble, sino su falta de capacidad.

“El propio barrio lo ha dicho claramente: el local se ha quedado pequeño. Invertir dinero público en adecuarlo sin resolver esa limitación es, una vez más, una solución a medias”, afirma.

Desde Sí Cartagena consideran que la cesión del local puede ser un paso, pero en ningún caso debe sustituir el objetivo principal marcado en la moción aprobada, que es dotar a la barriada de un espacio acorde a su actividad social, cultural y vecinal.

“Nos preocupa que el Gobierno esté vendiendo como solución definitiva algo que no lo es. La moción hablaba de futuro, de crecimiento y de dar respuesta a una demanda histórica del barrio, no de conformarse con lo que ya existe”, añade el portavoz municipal.

Asimismo, Torralba recuerda que el acuerdo plenario incluía expresamente la apertura de una línea de diálogo con Repsol para explorar fórmulas que permitieran obtener recursos con los que financiar, al menos parcialmente, un nuevo local en la zona designada por la asociación de vecinos.

“Si hay voluntad política, se puede hacer. Lo que no vamos a aceptar es que se ignore lo aprobado por unanimidad en el Pleno y se rebaje la ambición de una solución que los vecinos llevan años reclamando”, concluye Torralba.

Noticias relacionadas

Desde Sí Cartagena aseguran que seguirán vigilantes para que se cumpla el acuerdo plenario en sus propios términos y para que José María Lapuerta cuente, de una vez por todas, con un espacio digno y suficiente para su tejido vecinal.