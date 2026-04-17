El Ayuntamiento de Cartagena invertirá 420.000 euros en ampliar el local social de San Ginés

El Ayuntamiento de Cartagena ampliará y reformará el local social del barrio de San Ginés con una inversión prevista de más de 420.000 euros, una actuación que permitirá duplicar la superficie del inmueble y mejorar sus prestaciones para uso vecinal.

El proyecto, que se incluirá en el próximo Plan de Barrios y Diputaciones con financiación de la Comunidad Autónoma, contempla ampliar el edificio actual desde los 320 metros cuadrados hasta los 609, así como modernizar sus instalaciones y adaptarlas a las necesidades actuales del barrio.

La intervención se desarrollará sobre terrenos del parque Ginés García Pagán que han sido cedidos al Ayuntamiento por Patrimonio del Estado. “Este proceso de negociación ha dilatado en el tiempo la actuación que teníamos prevista para anteriores Planes de Obras en Barrios y Diputaciones, porque, por mucho que quisiéramos y dispusiéramos de los fondos, no podíamos actuar sobre terrenos que no son propiedad del municipio”, explicó la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Durante la presentación del proyecto en el barrio, la regidora municipal señaló que “venimos a San Ginés con hechos, un proyecto ya redactado, con una inversión de 420.000 euros para ampliar y modernizar su local social”, y subrayó que la actuación responde a una demanda vecinal trasladada al Gobierno municipal el pasado año.

Además, aclaró que sumando las inversiones con fondos municipales y las ayudas de la Comunidad Autónoma, el Gobierno local invertirá 2 millones de euros entre este proyecto y la remodelación íntegra de Pintor Portela, cuyo proyecto estará terminado en próximas fechas.

Las obras del local social, con un plazo estimado de ejecución de diez meses, permitirán dotar al inmueble de nuevos espacios y mejorar su funcionalidad.

En la planta baja se ampliará la cafetería, se habilitarán cocina y baños y se incorporará una conexión directa con una terraza exterior, además de un gran ventanal en esquina. En la planta superior se creará un salón de actos más amplio y diáfano, junto a nuevas dependencias para almacenamiento, camerinos y servicios.

La primera edil hizo hincapié en que el nuevo local social será “un espacio más accesible, eficiente energéticamente y preparado para acoger más actividades culturales, sociales y vecinales” y añadió que la actuación supone “una transformación integral del edificio”.

Por otra parte, destacó que el Ayuntamiento ha ejecutado en el último año diversas actuaciones de mejora en el barrio, entre las que destacan reparaciones en el propio local social, trabajos de asfaltado en varias calles, actuaciones de accesibilidad como rebajes en pasos peatonales y nuevas plazas para personas con movilidad reducida, así como mejoras en el entorno urbano.

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Además, se han llevado a cabo intervenciones en el parque de San Ginés, incluyendo labores de mantenimiento y reforestación, y está prevista la instalación de un parque de calistenia. A estas actuaciones se suman nuevas inversiones aprobadas por la Junta Municipal del Ensanche, como la reparación de acerado y trabajos de asfaltado.