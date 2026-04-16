MC denuncia Arroyo el desmantelamiento de la Oficina Técnica de Accesibilidad en Cartagena

"Arroyo y los suyos insisten en presumir de sus políticas de accesibilidad, pero la realidad de muchos cartageneros es bien distinta". De esta manera, el portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, cargó este miércoles contra la decisión de Noelia Arroyo de "desmantelar ha desmantelado la Oficina Técnica de Accesibilidad (OTA), una herramienta clave que nació impulsada por la línea de trabajo de MC.

Giménez Gallo recordó que "esta herramienta y las políticas impulsadas por nuestra formación desde su etapa de Gobierno han permitido que Cartagena fuese reconocida por el Premio Reina Letizia de Accesibilidad".

Sin embargo, el portavoz de MC reprochó que "la misma alcaldesa que fue a echarse la foto" recogiendo ese galardón, "ha eliminado la parte técnica de esta oficina, vaciando de contenido una estructura que funcionaba".

"Ahora, la ha convertido en un simple escaparate, sin capacidad real de actuación", subrayó Giménez Gallo, quien insistió en que "a pesar de la necesidad de confeccionar un nuevo Plan Municipal de Discapacidad, el Ejecutivo local no ha coordinado esta labor con la OTA".

En este sentido, el líder de MC criticó que esta situación se produce "cuando más falta hace", ya que "basta un paseo por las diputaciones y los barrios, tal y como han podido comprobar los representantes de MC durante estas últimas semanas, para comprobar que los problemas de accesibilidad son constantes: aceras intransitables, barreras arquitectónicas y espacios públicos que excluyen".

"Mientras, muchos cartageneros no pueden ni salir de su casa, pero para Arroyo no es una prioridad, ya tiene la foto y ya tiene el titular", añadió el portavoz de MC, exigiendo la restitución inmediata, íntegra y efectiva de la Oficina Técnica de Accesibilidad como unidad técnica operativa, con todas sus funciones originales y capacidad real de actuación.

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