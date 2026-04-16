Arroyo anuncia una ordenanza que multará con hasta 3.000 euros la mendicidad en Cartagena

La convivencia necesita reglas claras, capacidades de acción y una administración preparada para actuar cuando el espacio público se degrada, la calle deja de servir al uso común y aparecen conductas que alteran la vida diaria de vecinos y comerciantes. Así presentó este jueves la alcaldesa, Noelia Arroyo, la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Cartagena que sanciona la mendicidad en el municipio.

Este texto fue aprobado este jueves en la Junta de Gobierno tras "estudiar otras ordenanzas municipales en el contexto nacional, analizar su eficacia, consultar experiencias que ya están contrastadas y adaptar todo ese trabajo a las que necesitamos".

Arroyo busca actuar frente a los problemas que afectan al descanso, la movilidad, la accesibilidad, la limpieza y la seguridad.

"El primer paso para tener un municipio limpio es construirlo. Hay actividades que degradan la imagen que tenemos como municipio y transmiten abandono como pintadas y carteles que ensucian calles y dan aspecto de desorden", afirmó la primera edil.

Asimismo, la norma aportará un marco regulador para "la mendicidad que se ejerce con coacción, agresividad o utilizando a menores o personas vulnerables".

"En la ordenanza no se combate la pobreza, sino las conductas insistentes o agresivas que molestan a nuestros vecinos, que se sienten acosados o que les impiden el paso", quiso aclarar Arroyo.

La regidora municipal explicó que si la mendicidad se ejerce con personas con discapacidad la multa se considerará muy grave con sanciones de entre 1.500 y 3.000 euros.

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Además, negociar un servicio sexual en la calle puede acarrear multas de entre 500 o 750 euros y si llegan a mantenerse esas relaciones sexuales retribuidas en el espacio público, la multa sube entre 750 y 900 euros, mientras que si esas conductas se producen a menos de 200 metros de un centro educativo, la sanción puede alcanzar hasta los 3.000 euros.