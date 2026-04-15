El Hotel Sercotel Alfonso XIII lleva su alianza con Magoga a una nueva dimensión en su 50º aniversario

El Hotel Sercotel Alfonso XIII y el restaurante Magoga, única Estrella Michelin en Cartagena, han renovado su acuerdo de colaboración por cuatro años más, consolidando una alianza que continúa evolucionando en un año especialmente significativo para el establecimiento.

Esta renovación coincide con la celebración de su 50º aniversario, un momento en el que el hotel impulsa nuevas iniciativas y colaboraciones para seguir avanzando en la calidad de sus servicios y en su relación con la ciudad.

A lo largo de los últimos años, esta colaboración se ha materializado en una propuesta gastronómica única pensada para la celebración de eventos sociales y corporativos en el hotel, permitiendo que empresas y particulares puedan contar en sus encuentros con platos diseñados por el equipo de Magoga, referente de la alta cocina en Cartagena.

Sobre esta base consolidada, la alianza da ahora un paso más ampliando su alcance a otros momentos de la experiencia del cliente. En esta nueva etapa, el acuerdo contemplará la incorporación del asesoramiento de Magoga en el desayuno buffet del hotel, trasladando su filosofía culinaria a uno de los servicios más representativos de la estancia.

En este contexto, y como parte del inicio de este nuevo impulso, en el mes de marzo el equipo de Magoga diseñó y elaboró personalmente un desayuno exclusivo con motivo de la presentación del 50º aniversario, concebido como una muestra del camino que desarrollarán conjuntamente a lo largo de este año.

La relación entre ambas entidades comenzó con la apertura de Mi Mare, el restaurante de María Gómez y Adrián de Marcos ubicado en el Hotel Sercotel Carlos III. A partir de ese primer proyecto, la colaboración ha ido creciendo hasta consolidarse como una de las líneas gastronómicas más reconocibles del hotel, especialmente vinculada a su actividad social y corporativa.

En palabras de Juan Carlos García, de la propiedad del Hotel Sercotel Alfonso XIII: “Esta renovación no solo consolida una colaboración de éxito, sino que la amplía. Queremos que la experiencia gastronómica esté presente en distintos momentos del hotel y seguir evolucionando en un año tan significativo como este".

Por su parte, María Gómez, chef de Magoga, señala: “Nos ilusiona especialmente seguir desarrollando propuestas conjuntas en distintos formatos. Es una forma de acercar nuestra cocina a nuevas experiencias".

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Durante los próximos cuatro años ambas entidades continuarán desarrollando nuevas propuestas gastronómicas y experiencias conjuntas, con el objetivo de seguir consolidando al Hotel Sercotel Alfonso XIII como un espacio de referencia en Cartagena, donde la gastronomía, la cultura y la hospitalidad conviven y evolucionan de la mano.