Hostecar pide 21 barras para las Cruces de Mayo en Cartagena

Cartagena empieza a prepararse para la celebración de las Cruces de Mayo, que desde hace años se viene recibiendo con notable expectación y participación. Este año se celebrarán durante los días, 1, 2 y 3 de mayo, fechas durante las cuales desde Hostecar se han gestionado 21 solicitudes de barras del casco histórico de la ciudad.

El plazo para solicitar la ocupación de vía pública finalizó el pasado lunes 13 de abril, y la Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y Comarca, que cuenta con técnicos especializados en la tramitación de estas autorizaciones, ha atendido numerosas consultas e incidencias de los establecimientos interesados.

Desde la patronal destacan que las solicitudes presentadas han descendido respecto a ediciones anteriores, quedando ahora a la espera de la resolución del Ayuntamiento, que evaluará cada caso de forma individual.

Hostecar y el Ayuntamiento de Cartagena han mantenido diversas reuniones previas para la definición de las bases de la celebración, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de las Cruces de Mayo y la convivencia entre actividad económica, festiva y vecinal.

En cuanto al funcionamiento de las barras, el horario establecido será el siguiente: 1 y 2 de mayo de 12:00 a 01:30 horas, y el 3 de mayo de 12:00 a 20:00 horas. Durante estos días, los establecimientos deberán respetar las franjas de descanso y las limitaciones de actividad establecidas.

Asimismo, la música deberá ajustarse a la normativa vigente, con un nivel máximo de 85 dB medidos a un metro del equipo, además de los cortes horarios establecidos para garantizar el descanso vecinal y el cumplimiento del plan de calidad acústica.

Los establecimientos autorizados deberán cumplir estrictamente las condiciones técnicas, incluyendo el uso de limitadores de sonido, la coordinación entre locales próximos para evitar la saturación acústica y el mantenimiento de las condiciones de seguridad y accesibilidad en los espacios ocupados.

En este sentido, las barras deberán garantizar en todo momento una zona de paso libre suficiente para el tránsito de peatones y vehículos de emergencia, cumpliendo las exigencias técnicas municipales.

Noticias relacionadas

Desde Hostecar confían en que las Cruces de Mayo sigan consolidándose como una de las principales citas festivas y económicas de la ciudad, favoreciendo la actividad del sector hostelero y el dinamismo del centro urbano.