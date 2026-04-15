Descubren que Beltrí diseñó el Gran Hotel de Cartagena

El Gran Hotel de Cartagena se construyó según el proyecto diseñado por el arquitecto Víctor Beltrí. Esta es la conclusión que se extrae de la exposición La Arquitectura Dibujada, que expone en el Archivo Municipal los planos inéditos de este emblemático edificio modernista de principios del siglo XX.

La muestra, incluida en el programa Cartagena Modernista impulsado por el Ayuntamiento, se podrá visitar gratuitamente hasta el próximo 31 de mayo.

El concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, celebró que "gracias al gran trabajo desarrollado por investigadores y nuestros cronistas, el hallazgo de las copias de los planos originales firmados por Víctor Beltrí pone fin a las dudas sobre la autoría primigenia del proyecto. De esta manera, aunque inicialmente fue diseñado por Tomás Rico, el arquitecto municipal de la época, finalmente fue concluido según los planos de Beltrí".

"Es muy significativo que estos dos grandes arquitectos estén involucrados en una de las joyas de nuestro modernismo, ya que aumente todavía más el prestigio y la espectacularidad que tiene este edificio", explicó Luis Miguel Pérez Adán, cronista oficial de Cartagena. "Este tipo de hallazgos nos ayuda a comprender mejor lo que fue el modernismo en Cartagena", apostilló.

El hallazgo salió a la luz cuando una serie de investigadores, entre los que se encuentra un bisnieto de Celestino Martínez, promotor y financiador del Gran Hotel, estudiaban en el Archivo de Cartagena una serie de documentación de 1939, entre la que se encontraban estas copias de los planos originales de Víctor Beltrí. Además de estos planos, los visitantes podrán descubrir algunas maquetas del edificio, así como fotos de la época.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes en horario de mañana, de 9.00 a 13.45 horas, mientras que los martes ampliará su apertura también por la tarde, con acceso de 17.00 a 19.45 horas.

Noticias relacionadas

La muestra se enmarca en Cartagena Modernista, una nueva programación cultural impulsada por el Ayuntamiento que incluye exposiciones, rutas guiadas, visitas teatralizadas, talleres, actividades educativas y espectáculos inspirados en cómo era la ciudad portuaria de comienzos del siglo XX.