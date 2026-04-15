Cartagena envía el último estudio de tráfico al Estado para avanzar en la nueva Ciudad de la Justicia

El Ayuntamiento de Cartagena remitió este martes a la demarcación de Carreteras el último estudio de tráfico solicitado por el Gobierno de España para avanzar de forma definitiva la construcción de la Ciudad de la Justicia.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, informó de este paso administrativo al decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Ángel Méndez Bernal, en un encuentro institucional en el que también han participado el vicealcalde, Gonzalo López Pretel, la vicedecana, Lorena Pérez Ortíz, y el diputado segundo de la junta de gobierno, José Manuel Cubillas.

“Desde el año 2020 el Ayuntamiento ha atendido y colaborado en todos los requerimientos técnicos tanto del Ministerio de Justicia como del de Transportes para que este proyecto estratégico en la parcela de Santa Lucía sea una realidad”, subrayó la regidora.

Arroyo recordó que el Consistorio ya completó en 2024 la mutación demanial de los terrenos y ha trabajado intensamente en la redacción de los proyectos de accesos y urbanización exigidos por el Estado. En este proceso, la Dirección General de Carreteras informó favorablemente en 2022 sobre la viabilidad de los accesos planteados.

La alcaldesa lamentó que, tras seis años de trámites, el Ministerio solicitara recientemente una modificación del proyecto de accesos para eliminar un carril de desaceleración en la CT-33.

“Consideramos que ha habido una dilación injustificada por parte del Ministerio de Justicia; sin embargo, ya hemos redactado y enviado ese nuevo estudio de tráfico para que el Gobierno de España pueda continuar con la tramitación de forma inmediata”, comentó Arroyo.

En concreto, según detallaron fuentes municipales se contemplaban dos vías de acceso a la futura Ciudad de la justicia, sobras las cuales el Ministerio de Transportes emitió un informe positivo, pero después Justicia pidió cambiar el proyecto y dejarlo solo en entrada desde rotonda.

Este informe fue elaborado por el Consistorio y remitido en junio de 2025, cuando Transportes pidió un nuevo estudio sobre en el que se hiciera una estimación del número de vehículos que acceden por la vía para ver si cumplen determinados estándares y se garantiza que la vía es suficiente para la fluidez del tráfico que va a soportar, siendo este el documento aportado por el Ayuntamiento ahora.

En este sentido, la primera edil fue tajante al señalar que el municipio ha agotado todas sus competencias para facilitar la obra. “Para nosotros ya no tiene que haber ninguna excusa más por parte del Gobierno de España para avanzar en la licitación de los pliegos y simultanear los trabajos, puesto que el Ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba a su alcance”, concluyó.

Por su parte, el decano Ángel Méndez anunció que el Colegio solicitará una reunión con la Delegación del Gobierno para mediar en el proceso. “Hemos visto que por parte del Ayuntamiento existe la máxima voluntad para que la situación avance; Cartagena necesita esta infraestructura de forma absoluta y vamos a trabajar para que el Ministerio acepte definitivamente la parcela y comience el movimiento de tierras”, señaló el decano.

La reunión ha servido también para presentar a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio tras su reciente toma de posesión.

El PSOE celebra el avance "por fin"

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, celebró que el Ayuntamiento haya remitido, por fin, la documentación necesaria al Ministerio de Justicia para que se pueda iniciar el proyecto para la futura Ciudad de la Justicia.

"La alcaldesa Noelia Arroyo ha reconocido esta mañana que el retraso estaba generado por el propio Ayuntamiento y la negligente gestión de su Gobierno, aunque hace unos meses lo negaba", apostilló Torres.

En este mismo sentido, el portavoz socialista espera que la documentación aportada sea la adecuada "porque ya han cometido numerosos errores que han ido provocando continuos retrasos en este proyecto desde su origen. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que desde el Ministerio han requerido al Ayuntamiento que modificara sus actuaciones porque eran erróneas. El Gobierno de Arroyo está en un proceso de descomposición progresivo que repercute en todo lo que hacen".

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Torres exige a Arroyo que "deje las intrigas palaciegas y se centre de una vez por todas en la gestión municipal porque están paralizando proyectos fundamentales para Cartagena como la Ciudad de la Justicia".