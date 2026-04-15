Los alumnos del Isaac Peral en Cartagena se manifiestan para exigir soluciones urgentes

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, acusa a Noelia Arroyo de mantener a Cartagena "en un absoluto caos y desgobierno y le exige que solucione el problema que su falta de gestión ha generado en el Instituto Isaac Peral", al acometer las obras de reforma con los alumnos en el centro.

"El Gobierno de España de Pedro Sánchez facilitó más de un millón de euros para estas obras y el Gobierno de López Miras lo único que tenía que hacer era gestionarlo y lo ha hecho tarde y mal, como lo hace todo, obligando a los alumnos a convivir con las obras, con el riesgo que esto conlleva, porque se le acaban los plazos", explica Torres.

El portavoz socialista se ha trasladado al centro para mostrar a los alumnos que este miércoles se manifestaban a las puertas del centro su apoyo y reclamar a Arroyo que se deje "las intrigas palaciegas" y se centre en los problemas de Cartagena y en coordinar las actuaciones que se necesitan y que "mal gestiona el Gobierno de López Miras".

"Arroyo debería estar centrada en reclamar soluciones, no solo para el Isaac Peral, sino también para el resto de institutos de Cartagena que se encuentran en mal estado, como IES Juan Sebastián Elcano, y para la Sanidad, que también tiene serias carencias", afirma el portavoz municipal del PSOE.

Por su parte, los alumnos convocaron la protesta "debido a las malas condiciones en la infraestructura del instituto y la mala organización en la que nos estamos viendo involucrados".

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Por lo tanto, este miércoles a las 8 de la mañana decenas de estudiantes no han entrado a sus aulas hasta el final del recreo, sino que han permanecido en la puerta principal del centro, "hasta que nos den una solución a todo lo que está pasando".