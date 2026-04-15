Del 13 al 24 de abril premio seguro por comprar en comercios del centro de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto ponen en marcha una nueva edición de la campaña con motivo del Día de los Cascos Históricos, que se celebrará el próximo 24 de abril. La iniciativa forma parte del convenio suscrito entre ambas entidades, dotado con 28.000 euros, destinado a impulsar actividades de dinamización comercial en el centro histórico.

La campaña, que se desarrolla del 13 al 24 de abril, invita a los ciudadanos a realizar sus compras en los comercios del centro, donde cada ticket tiene premio seguro.

Se trata de una acción consolidada, que se repite cada año y que contribuye a fortalecer el comercio de proximidad y a generar actividad en las calles del casco histórico.

Esta actuación se suma a otras medidas impulsadas desde el Ayuntamiento para apoyar al pequeño comercio. A través de las PAAC, el pasado año se concedieron 115.000 euros a 14 comercios del centro histórico, destinados a modernización, digitalización y mejora de la competitividad.

Además, Cartagena celebrará este año la segunda Gala del Comercio Local, en la que se reconocerá el esfuerzo y la trayectoria de los comerciantes con premios de hasta 7.000 euros. También continúa el programa 'Saca tu comercio a la calle', que permite a los establecimientos exponer sus productos en sus fachadas cada primer fin de semana de mes, acercando la oferta comercial a vecinos y visitantes.

El Ayuntamiento recuerda asimismo que abrir un comercio en Cartagena tiene tasa cero, una medida diseñada para facilitar la apertura de nuevos negocios y fomentar el emprendimiento.

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Estas actuaciones forman parte de la línea de trabajo desarrollada por el Gobierno municipal, en concreto por la concejala de Comercio, Belén Romero, quien señaló que su objetivo es seguir impulsando un centro histórico vivo, dinámico y atractivo, donde el comercio local sea protagonista del desarrollo económico y social de la ciudad.