Repsol cederá al Ayuntamiento de Cartagena el local social de José María Lapuerta para poder reformarlo con fondos Recrea

El Ayuntamiento de Cartagena y Repsol inician el proceso para la cesión del local social de la barriada José María Lapuerta, un espacio titularidad de la compañía y que va a ser cedido al municipio para poder realizar con fondos públicos su reforma, según anunció este martes la alcaldesa, Noelia Arroyo, durante una visita al barrio junto a la concejala del Distrito, Cristina Mora.

El consistorio podrá asumir de esta forma la adecuación, modernización y mantenimiento del local, ubicado en el corazón de la barriada, que actualmente acoge la sede de la Asociación de Vecinos, la Asociación de Mayores y el proyecto cultural 'La Botica del Libro', que celebra este año su vigésimo aniversario.

La primera edil señaló que la cesión permitirá "intervenir con rapidez" para mejorar unas instalaciones que "necesitan ya algunas mejoras tras tantos años de uso" y para las que hay una inversión inicial estimada de 50.000 euros.

El local se convertirá en eje del proyecto Recrea, que busca dinamizar los barrios del cinturón norte, entre ellos José María Lapuerta a través de actividades creativas, mejora de espacios sociales y la prolongación de la Vía Verde.

"Gracias a Repsol, el barrio ha contado durante años con un lugar de encuentro muy vivo y muy ligado a sus vecinos. Un espacio que se ha consolidado como un centro neurálgico, donde han crecido iniciativas como la Botica del Libro", destacó la regidora municipal, quien quiso desplazarse hasta el barrio para dar la noticia en primera persona.

"Al no ser de titularidad municipal, no podemos invertir como los vecinos nos piden y como la propia situación del inmueble exige. Por eso solicitamos formalmente su cesión. Cuando cumplimentemos el proceso, podremos adecuar el espacio a las necesidades actuales y futuras", aclaró Arroyo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos, Patricia Andreu, celebró la actuación destacando la importancia del local para la vida del barrio.

“Es un espacio con mucha actividad diaria, donde se desarrollan iniciativas culturales, sociales y festivas, como La Botica del Libro o las comparsas de carnaval”, señaló.

Andreu reconoció que, aunque se han ido realizando mejoras de forma progresiva, “el local no está adecuado a las necesidades actuales”, por lo que considera que esta intervención “es una gran alegría para el barrio, porque permitirá contar con un espacio en condiciones como se merece”.

Asimismo, apuntó que la remodelación facilitará el desarrollo de nuevas actividades y ha destacado la necesidad de habilitar zonas más adaptadas, como espacios para talleres "y un espejo que dice la profesora de Taichí que llevamos cuatro años y no aprendemos porque no nos vemos".

Además del acuerdo con Repsol, la alcaldesa comentó varias actuaciones recientes y futuras en la zona como el asfaltado y acerado de la calle Batalla de Zama con una inversión de 59.000 euros, una demanda vecinal ya completada, y la renovación del parque infantil de la calle Covadonga por 4.980 euros, sustituyendo el pavimento por césped artificial.

También se instalaron bolardos y maceteros para mejorar la seguridad en el entorno escolar, impidiendo el acceso de vehículos a una zona de paso de niños. Como próxima actuación, el Ayuntamiento acometerá el asfaltado y mejora de las calles Lepanto y Ocaña, en las proximidades del colegio del barrio.

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En materia deportiva, Arroyo confirmó que la reforma de la pista polideportiva exterior entrará en la próxima licitación municipal. En el ámbito cultural, el programa Cultura Cercana ha concedido una subvención de 2.100 euros para la creación de un mural comunitario en el huerto urbano, y las fiestas del barrio recibirán un apoyo de más de 5.000 euros, que incluye grupos musicales con bastantes seguidores para aumentar la participación vecinal.