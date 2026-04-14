La nueva terminal de cruceros, carta de presentación del Puerto de Cartagena ante las grandes navieras en Miami

La Autoridad Portuaria de Cartagena está presente, un año más, en la feria internacional Seatrade Cruise Global, que se celebra en Miami del 13 al 16 de abril de 2026, el mayor encuentro mundial de la industria de cruceros, con el objetivo de seguir consolidando a Cartagena como uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo.

La delegación estará encabezada por la jefa de Departamento de Expansión, Hortensia Sánchez, quien mantendrá una intensa agenda de reuniones con las principales navieras internacionales para captar nuevas escalas y reforzar la presencia de compañías que ya operan en el puerto.

Para ello, el Puerto de Cartagena acudirá bajo el paraguas de 'Ports of Spain', mostrando su oferta turística y, especialmente, sus nuevas infraestructuras portuarias orientadas al tráfico de cruceros, con especial protagonismo de la futura terminal de pasajeros y la transformación integral de la fachada marítima.

Sánchez apunta que "el Puerto de Cartagena vive su mejor momento como destino de cruceros con una previsión récord para este año". Tras superar en 2025 los 257.000 pasajeros, las previsiones para 2026 apuntan a más de 285.000 cruceristas y cerca de 200 escalas, lo que supondría un nuevo récord histórico.

"Este crecimiento es el resultado de una estrategia sostenida durante más de dos décadas basada en la inversión, la mejora de infraestructuras y la colaboración institucional para seguir creciendo como destino turístico y atraer a pasajeros internacionales como estadounidenses y canadienses que serían más difícil que visitaran la ciudad", ha dicho la jefa de Departamento de Expansión.

Uno de los principales ejes de promoción en esta edición de Seatrade será la nueva terminal de cruceros, concebida para mejorar la experiencia del pasajero y adaptarse a las demandas del sector. El proyecto contempla un edificio moderno, accesible y eficiente, con capacidad para gestionar miles de pasajeros por hora, así como la reordenación del entorno portuario para facilitar los flujos de embarque y desembarque y reforzar la integración con la ciudad.

Esta actuación, se enmarca dentro del proceso de transformación de la fachada marítima 'De Faro a Faro', que convertirá el frente portuario en un espacio más atractivo, sostenible y abierto al ciudadano.

Durante la feria, la Autoridad Portuaria pondrá en valor la singularidad de Cartagena como destino turístico, que combina patrimonio histórico, una amplia red de museos y centros de interpretación, gastronomía y experiencias culturales y de naturaleza, en un entorno accesible y no masificado. Esta propuesta diferencial ha permitido atraer a más de 35 navieras este año y posicionar a Cartagena como una escala estratégica en las rutas del Mediterráneo.

Asimismo, Cartagena mostrará su apuesta por un modelo de crecimiento sostenible, con proyectos como la electrificación del muelle de cruceros y el suministro de combustibles, junto con actuaciones de integración puerto-ciudad como el proyecto 'De Faro a Faro', que transformará espacios clave como Santa Lucía y el entorno de la terminal en nuevas áreas verdes, accesibles y conectadas con la ciudad.

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La presencia en Seatrade Cruise Global permitirá reforzar la proyección internacional del Puerto de Cartagena y avanzar en su objetivo de seguir creciendo en tráfico de cruceros de forma ordenada, sostenible y generando valor para la ciudad y su entorno.