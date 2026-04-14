MC recuerda que "cuando el transfugismo llegó al partido, tuvimos claro que no se podía ceder"

"Trabajamos en mejorar Cartagena, en obligar al Gobierno a hacer cosas por los cartageneros y en ese horizonte de que en las elecciones de 2027 tengamos un mayor apoyo y podamos llegar al Gobierno. No venimos a hablar de sillones. Eso se lo dejamos a otro". Así afirmó el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, que sus esfuerzos estaban centrados en los próximos comicios locales.

A lo que siguió añadiendo que "MC está dispuesto para asumir responsabilidades de Gobierno hoy y dentro de un año que es cuando toca". Sin embargo, hasta ese momento "si Arroyo o cualquier miembro de su Gobierno no se sienten preparados para asumir las responsabilidades, den un paso al lado porque sí se puede formar un Gobierno. Hay muchos cartageneros dispuestos a trabajar por Cartagena y no están en el Gobierno".

En este sentido, subrayó que cada vez que existe una crisis en el Gobierno local se habla que MC está auspiciando una moción de censura, "porque no les interesa que hablemos de su crisis y prefieren desviar el foco, pero el problema es su incapacidad para gobernar y generar oportunidades para Cartagena".

Para Giménez Gallo, "Arroyo, de forma interesada, utiliza a los medios municipales para divulgar, su capacidad negociadora. La realidad es que no tiene ninguna. La que tiene es la de comprar voluntades. Eso se le da bien, ya tiene una condena por comprar voluntades en el anterior mandato. Y es posible que tenga más, no lo descartamos".

En alusión a los últimos abandonos en los partidos el portavoz municipal recordó que "cuando el transfugismo llegó a MC, tuvimos claro que no se podía ceder a las pretensiones económicas de aquellos que venían con ese, o me das lo que te pido, o me voy. Abrimos la puerta, y se fue".

"Eso es lo que hay que hacer cuando viene alguien que no tiene principios y que no viene a trabajar por Cartagena", sentenció.

Giménez Gallo, realizó una dura valoración sobre la situación política en el Ayuntamiento, calificando el momento actual como una "crisis de gobierno que se prolonga ya durante 40 días y que evidencia un gobierno fracturado, sin cohesión y sostenido por equilibrios inestables".

Además, fue muy crítico con el PP: "Les vale todo, naranjas, verdes y rojos; todos acaban acogidos por ese PP que se dedica a ser un instrumento de gobierno para mantener el chiringuito que han montado en Cartagena y en la Región". Y por otro lado, reprochó a Vox "ser la derechita cobarde de Cartagena, que les vale todo con tal de seguir en su puesto".

"Estamos ante un gobierno de saldos, más pendiente de sobrevivir que de gobernar", espetó.

Asimismo, el líder de MC hizó hinzapié en que "en el tránsito entre 2024 y 2025, Vox buscó a MC para poner una moción de censura. Lo dejo claro, Vox con dirigentes regionales y locales (sin aludir directamente a Rubén Martínez Alpáñez, deja entre ver que se trata del actual líder portavoz en la Asamblea). No surgió el tema, no salió adelante, entre otras cosas por nuestras reticencias a hacer un pacto a cualquier precio, de cualquier color y de cualquier tipo".

Diego Salinas, por su parte en respuesta a estas declaraciones, aseguró que "no he participado en ninguna negociación ni he liderado ningún contacto en ese sentido".

"El contacto al que se hace referencia habría sido impulsado por otra persona dentro de la estructura del partido, quien, en su caso, debe dar las explicaciones oportunas. Por tanto, rechazo de manera rotunda cualquier intento de vincularme a decisiones o actuaciones en las que no he intervenido", afirmó.

Diego Salinas hace hincapié en que "si cualquier persona o medio desea conocer con exactitud todos los detalles sobre estos hechos, debe dirigirse al portavoz de Vox (Rubén Martínez Alpáñez) en la Región de Murcia, que es quien dispone de la información completa sobre dichos contactos".

"Quiero también trasladar que seguiré trabajando con firmeza por los cartageneros, defendiendo sus intereses por encima de cualquier otra consideración. Asimismo, considero evidente que Vox atraviesa en Cartagena una situación de descomposición interna, con una creciente fuga de afiliados y simpatizantes, en la que se está priorizando la lucha por los sillones antes que la responsabilidad de gestionar y dar soluciones reales a los ciudadanos", cuestionó el exedil de Abascal.

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Martínez Alpáñez por su parte, aseguró que "nunca participé en contacto alguno para promover una moción de censura en Cartagena. Desde Vox siempre hemos actuado con total transparencia y lealtad a nuestros votantes y a los acuerdos de gobierno que firmamos. Lástima que no se pueda decir lo mismo de algunos que, por pura conveniencia personal, siguen sin entregar el acta y traicionan a quienes les votaron".