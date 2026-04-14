A juicio por hacerse pasar por un vicealmirante en las redes sociales

La Audiencia Provincial de Murcia tenía fechado este lunes en su sede de Cartagena el juicio contra una mujer acusada de un delito de revelación de secretos por divulgar información íntima de un mando militar a través de Facebook. Finalmente la sesión no se ha podido celebrar por la ausencia de un perito.

La denunciante estuvo destinada en el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima de Cartagena, desarrollando tareas de administradora de sistemas de información y comunicación aproximadamente desde febrero de 2019 hasta marzo de 2022.

Durante este tiempo, en una fecha no determinada, la acusada, «con ánimo de vulnerar la intimidad del perjudicado, sin conocimiento ni consentimiento de éste, accedió al equipo informático del despacho oficial de la víctima (un vicealmirante), introduciendo las claves que le habían sido proporcionadas en atención al desempeño de sus funciones, y se apoderó de un número indeterminado de archivos personales de fotografía y vídeo, que el perjudicado tenia almacenados en su ordenador profesional y en un disco duro externo conectado al mismo», según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Según recoge el escrito, «en dichos archivos aparecía el vicealmirante en diferentes momentos de su vida personal y familiar (acompañado de familiares, amigos e incluso de sus nietos menores de edad), así como en actos de naturaleza oficial. La acusada, con ánimo de perjudicar al denunciante, vulnerar su intimidad personal y familiar y difundir contenidos que éste pretendía mantener reservados, creó un perfil en la red social Facebook utilizando una fotografía del vicealmirante con su uniforme oficial, haciendo referencia a su cargo y otros datos tales, y publicó, al menos, 85 archivos de fotografía y vídeo, de los cuales 49 habían sido obtenidas mediante el acceso no autorizado a los dispositivos informáticos».

Asimismo, se explica que el perfil de Facebook creado por la acusada tenía un total de 167 amigos, entre ellos, personal del ejército español, que interactuaron con el perfil, escribiendo comentarios y visualizando el contenido difundido indebidamente.

«El 13 de marzo de 2022, la acusada subió un vídeo que obtuvo ilícitamente de los dispositivos informáticos del perjudicado (en el que aparecía el Vicealmirante en un acto privado descorchando una botella con un sable en la mano) al canal de Telegram ‘Ciudadanos de Uniforme’ con el mensaje: «Buenos días, soy el vicealmirante. Hoy os voy a explicar cómo abrir una botella de champañe con el sable de forma correcta y militar. Ni puta idea tenéis», continúa relatando el documento judicial.

En fecha 22 de abril de 2022 se publicó en el BOE la baja definitiva de la acusada en la Armada, tras la tramitación de un procedimiento por insuficiencia de condiciones psicofísicas. Según queda constancia, «ese mismo día, la acusada envió un mensaje de WhatsApp desde su número al número de oficial del denunciante con este contenido: «Buenas tardes, gracias por intentar echarme de la Armada, pero te ha salido el tiro por la culata, en vez de irme con 45 años y 650€/mes en 12 pagas sin derecho a nada, me han dado la baja de la Armada con una paga por años de servicio, una pensión vitalicia de 825 al mes en 14 pagas y seguridad social. Vamos que la has cagado. Me das pena. Eres el primer almirante al que conozco al que sus subordinados no darían la vida por él, y si pudieran, te tirarían al alcantarillado con tal de que te murieses, ah, y muy bonito lo de descorchar botellas de cava con un sable, das un toque refinado a los oficiales de la Armada. Desprestigiándolos. Ojalá sufras en lo que te quede vida».

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En el juicio, ahora aplazado, debería dirimirse si los hechos anteriormente relatados son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, y por todoello pide la pena de cuatro años de prisión para la acusada. n