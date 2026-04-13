Estas serán las calles cortadas el sábado en Cartagena por la celebración de la Ruta de las Fortalezas

La Policía Local de Cartagena ha informado sobre las restricciones de tráfico y limitaciones de estacionamiento que afectarán a la ciudad el próximo sábado, 18 de abril, con motivo de la carrera Ruta de las Fortalezas.

La mayoría de las interrupciones en la circulación se producirán de forma intermitente al paso de los corredores por los distintos puntos del recorrido, según ha informado el Ayuntamiento.

El corte principal de la jornada tendrá lugar en el Paseo Alfonso XII, en la zona del puerto, afectando al tramo comprendido entre la plaza de San Agustín y la plaza de la Isla. Esta restricción estará vigente en horario de 6.00 a 10.00 horas de la mañana e incluye ambos espacios en su totalidad.

El dispositivo de tráfico contempla cortes en puntos neurálgicos como la Plaza de España con Menéndez Pelayo, la calle Real en sus intersecciones con Pío XII, plaza San Agustín y Tolosa Latour, así como en la plaza de los Héroes de Cavite y la Cuesta del Batel.

También se verá afectada la circulación en el Paseo Delicias, la plaza de la Constitución, la avenida Sánchez Meca y los accesos al Hospital Universitario Santa Lucía.

Las restricciones se extienden a barrios y zonas periféricas como Santa Lucía, Vista Alegre, el barrio de la Concepción, Tentegorra y el Coto Dorda. En estos puntos, los cortes afectarán a vías como la calle Mayor de la Concepción, la carretera de la Algameca y la subida a la Atalaya, entre otras localizaciones vinculadas al itinerario de la prueba.

Asimismo, el Ayuntamiento ha establecido limitaciones de estacionamiento de vehículos que estarán vigentes desde el viernes hasta el sábado en numerosas vías.

Entre las zonas afectadas por la prohibición de aparcar se encuentran el Paseo Delicias, el estacionamiento de Cala Cortina, la avenida Sánchez Meca, el Paseo del Muelle y diversas calles del centro y barrios adyacentes como Adarve de Artillería o la carretera de Tentegorra.