MC Cartagena critica el abandono de centros culturales de la ciudad

Ante el inminente inicio del certamen de teatro Isidoro Máiquez, el portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha denunciado el estado de “abandono absoluto” en el que el Gobierno del PP mantiene las infraestructuras culturales de la ciudad. Para la formación cartagenerista, la falta de espacios públicos adecuados no es un descuido, sino una estrategia política de desmantelamiento liderada por la alcaldesa Noelia Arroyo.

Giménez Gallo ha lamentado que una cita de la relevancia del certamen Isidoro Máiquez tenga que desarrollarse, un año más, bajo mínimos. El centro cultural Ramón Alonso Luzzy se ha convertido en el “único superviviente” de una red de espacios que debería ser referente regional, pero que hoy es el reflejo del fracaso del PP.

“Es un insulto a la memoria de Máiquez y al talento de nuestros artistas que Cartagena carezca de escenarios dignos”, ha expresado el portavoz de MC. “El PP ha bajado el telón de nuestra identidad y pretende que nos conformemos con las migajas mientras ellos se hacen la foto”, ha declarado.

La crítica de MC pone el foco en la parálisis de los grandes proyectos que deberían dinamizar el casco histórico y la vida social de Cartagena, pero que permanecen cerrados sin visos de solución a corto o medio plazo. Por un lado, el Teatro Circo y el Cine Central, inmuebles emblemáticos que siguen degradándose ante la pasividad administrativa; y, por otro, el antiguo Cine Máiquez, un espacio que sigue sin proyecto de futuro.

“Noelia Arroyo es cómplice necesaria de este desierto cultural”, ha afirmado Giménez Gallo, añadiendo que “mientras el Cine Central se cae a pedazos y el Teatro Circo sigue bloqueado, el Gobierno local mira hacia otro lado”. “No hay voluntad política de abrir estos espacios porque su modelo de ciudad no pasa por la cultura pública y accesible”, ha denunciado el portavoz cartagenerista.

Frene a ese modelo, Giménez Gallo es tajante: MC sí está del lado de la cultura de Cartagena y de reivindicar figuras como Isidoro Máiquez como símbolos incuestionables de nuestra identidad. En este sentido, el líder cartagenerista defenderá una iniciativa en el próximo Pleno para que el 2027 sea declarado el ‘Año de Isidoro Máiquez’ en reconocimiento a su figura y a su contribución al teatro moderno, articulando una programación cultural que incluya actividades teatrales, educativas, divulgativas y expositivas dirigidas a poner en valor su legado.

La sombra de la privatización en El Batel

Giménez Gallo ha hecho especial hincapié en la situación de El Batel, el auditorio municipal cuya gestión externa simboliza, para MC, la política de “amiguismo” del PP.

“Resulta escandaloso que el gran auditorio de todos los cartageneros esté en manos de una empresa privada en la que participa el presidente de la Autoridad Portuaria, un simpatizante reconocido del PP”, ha mostrado el líder de MC. “Han privatizado el beneficio de lo que pagamos todos mientras abandonan los espacios que realmente pertenecen al pueblo”, ha sentenciado.

Desde MC Cartagena se exige una rectificación inmediata y un plan de inversiones real que acabe con la “humillación” que supone para la ciudad tener su patrimonio cultural bajo llave.