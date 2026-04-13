Cartagena
Macrorredada en Lo Campano y Los Dolores: más de 80 agentes participan en un operativo con al menos cuatro detenidos
La Policía Nacional ha registrado seis viviendas en un operativo contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales
Un amplio dispositivo policial con más de 80 agentes de la Policía Nacional se ha desplegado este lunes en Cartagena en el marco de una operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, que se ha saldado por el momento con cuatro detenidos.
Del total de arrestados, uno ha sido localizado en el barrio de Lo Campano, donde se ha concentrado el grueso de la intervención, y los otros tres en Los Dolores, donde también se ha desarrollado parte del operativo, aunque con un despliegue menor a cargo de agentes de seguridad ciudadana.
La actuación se enmarca en una investigación dirigida por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena. En el dispositivo ha intervenido también efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de las comisarías de Murcia y Cartagena, encargados de las labores de apoyo y refuerzo durante la intervención policial.
En total, los agentes han practicado seis registros domiciliarios en ambos barrios.
El grueso del operativo se ha concentrado en Lo Campano, mientras que en Los Dolores se ha desarrollado una intervención de menor dimensión, con presencia de agentes de seguridad ciudadana, conocidos como ‘zetas’.
Durante los registros, la Policía ha localizado además una importante suma de dinero en efectivo, un hallazgo que refuerza la línea de investigación abierta por presuntos delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. Los agentes han sido vistos retirando diverso material de las viviendas inspeccionadas, cuyo contenido no ha trascendido por el momento.
Por el momento, la Policía Nacional no ha facilitado más detalles sobre el alcance de la operación, que sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones o detenciones.
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