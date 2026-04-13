La hostelería de Cartagena vive una de las mejores Semanas Santas de los últimos años

Aunque este fin de semana el tiempo se haya vuelto lluvioso de nuevo, Cartagena ha vivido una Semana Santa por primera vez en mucho tiempo sin mirar al cielo. Esta circunstancia ha permitido que cartageneros, visitantes y turistas disfruten en las calles, en las terrazas y, en especial, en los chiringuitos.

La vocal de la Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca (Hostecar),Querubina Rosique Martínez, ya alertó que la campaña vacacional adquiría un protagonismo especial en el litoral, donde muchos chiringuitos aprovechan la Semana Santa para iniciar la temporada. Las previsiones de actividad en estos establecimientos se situaban entre niveles medios y altos, consolidando la costa como uno de los principales focos de atracción turística y de ocio durante estas fechas.

"He podido ver 18 Semanas Santas y no puedo decir si ha sido la mejor, pero sí una de las mejores", detalló Rosique Martínez una vez finalizado el periodo vacacional. Una situación que quizás tenga que ver con que "este año hemos contado con la colaboración del Ayuntamiento, que ha sido bastante más permisivo a la hora de las terrazas y de dejarnos trabajar, que ha habido otros años que no hemos podido trabajar de ninguna manera y este año, afortunadamente, nos han dejado trabajar muy a gusto, muy bien y la verdad es que estoy agradecida".

Han podido disfrutar de estos buenos datos 14 de los 38 lotes de chiringuitos, hamacas y sombrillas que hay en la costa local. Ya que en plena puesta a punto de la temporada de playa, Cartagena ya cuenta con una amplia red de establecimientos y servicios que han levantado la persiana en distintos puntos del litoral.

Entre las aperturas ya confirmadas figuran Cabo de Palos, en Playa Levante; A tu Aire y Cangreja, ambos en Galúa; La Cangreja, en La Azohía; Rockola y Aloha, en Playa Cuartel; Ferris, en San Ginés; Aloha Isla Plana y La Guarida, en Isla Plana; Lola Flores, en Playa La Gola; Playa Alemanes; Islas Menores Levantes y Punta Brava.

A esta relación se suma también Hamacas y Sombrillas Babilonia, dentro de los servicios que ya han comenzado a funcionar en la costa de la comarca cartagenera. Con estas aperturas, el litoral del municipio empieza a coger ritmo de verano en enclaves tan concurridos como La Manga, Isla Plana, La Azohía o el entorno del Mar Menor, donde vecinos y visitantes ya encuentran varios de los puntos de hostelería y atención al bañista en marcha.

Aseos en playas

Asimismo, Litoral, encabezada por Gonzalo López Pretel, licita por 380.000 euros el servicio de arrendamiento, transporte, instalación, mantenimiento y limpieza de aseos químicos accesibles y limpieza de elementos de propiedad municipal en la costa de Cartagena. El contrato prevé 17 aseos químicos accesibles en alquiler, 17 de propiedad municipal y 21 módulos de cambiadores y sombraje. La limpieza de los aseos, tanto alquilados como municipales, deberá hacerse dos veces al día, con una primera pasada antes de las 10 horas y una segunda antes de las 16, mientras que cambiadores y sombrajes se limpiarán tres veces por semana.

Entre las ubicaciones figuran Calblanque, La Manga, Los Nietos, Islas Menores, Isla Plana, La Cortina, San Ginés, Playa Honda, Galúa, Mar de Cristal, Puerto Bello, Chapineta o Cala Reona con periodos desde Semana Santa en algunos puntos hasta la campaña estival que se prolonga, en varios casos, hasta el 30 de septiembre de 2026. La duración inicial del contrato será de dos años con posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de cinco.