Operación ‘Noble Shield’
Cartagena despide al submarino ‘Galerna’ en su primera misión con la OTAN
El sumergible parte desde la Flotilla de Submarinos para integrarse durante un mes en la operación aliada de seguridad marítima en el Mediterráneo
El submarino ‘Galerna’ ha partido este lunes desde su base en la Flotilla de Submarinos de Cartagena para incorporarse, por primera vez, a la operación de seguridad marítima de la OTAN ‘Noble Shield’, en un nuevo despliegue de la Armada española en el Mediterráneo.
Durante un mes, el submarino participará en tareas de vigilancia y control del entorno marítimo, dentro de una misión con la que España busca reforzar su contribución a las operaciones aliadas y a la seguridad en una zona estratégica.
Se trata de la primera vez que el ‘Galerna’ participa en este escenario operativo y de la segunda ocasión en la que lo hace un submarino español, después del despliegue del ‘Isaac Peral’ el pasado mes de marzo. Con esta nueva incorporación, "España reafirma su compromiso con una misión clave para la protección de la libertad de navegación y la estabilidad marítima en el Mediterráneo", apuntan desde el Ministerio de Defensa.
La dotación del buque afronta esta misión tras completar un exigente plan de adiestramiento, diseñado para responder a las exigencias de una plataforma de estas características y garantizar el correcto desarrollo de la operación.
La operación ‘Noble Shield’ forma parte del dispositivo permanente de la OTAN para prevenir conflictos y reforzar la seguridad marítima de los países aliados. Su capacidad de respuesta se basa en la presencia continuada de unidades preparadas para intervenir con rapidez y actuar de forma coordinada entre distintas naciones.
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