El Casco Histórico y el Ensanche se ponen guapos tras las fiestas

El Ayuntamiento de Cartagena intensifica los trabajos de limpieza en el pavimento y aceras del casco antiguo y El Ensanche tras la celebración de la Semana Santa.

Los esfuerzos, detalla el Consistorio en una nota de prensa, se centran en la retirada de chicles y de restos de cera, estos últimos ocasionados por el paso de las procesiones en vías como Puertas de Murcia, Santa Florentina o Mayor, entre otras.

Las tareas desarrolladas por la concesionaria municipal de limpieza Lhicarsa tienen lugar hasta final de mes. Para el desarrollo de estas labores de acondicionamiento, la empresa cuenta con un refuerzo del personal, incorporando a las brigadas habituales 18 personas en régimen de prácticas, en turnos de mañana y tarde, conforme al plan de trabajo operativo.

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Además, disponen de dos vehículos hidrolimpiadores desplegados, que ven reforzada su función por medio de apoyo de labores de barrio manual. El desempeño de esta limpieza también permite adecentar en profundidad del suelo, renovando su aspecto y aportándole más brillo.