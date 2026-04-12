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El Casco Histórico y el Ensanche se ponen guapos tras las fiestas

El Ayuntamiento intensifica las labores de limpieza en esas zonas al acabar la Semana Santa

Renovación de edificios en el casco antiguo de cartagena el pasado 2024.

Renovación de edificios en el casco antiguo de cartagena el pasado 2024. / Iván Urquízar

La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de Cartagena intensifica los trabajos de limpieza en el pavimento y aceras del casco antiguo y El Ensanche tras la celebración de la Semana Santa.

Los esfuerzos, detalla el Consistorio en una nota de prensa, se centran en la retirada de chicles y de restos de cera, estos últimos ocasionados por el paso de las procesiones en vías como Puertas de Murcia, Santa Florentina o Mayor, entre otras.

Las tareas desarrolladas por la concesionaria municipal de limpieza Lhicarsa tienen lugar hasta final de mes. Para el desarrollo de estas labores de acondicionamiento, la empresa cuenta con un refuerzo del personal, incorporando a las brigadas habituales 18 personas en régimen de prácticas, en turnos de mañana y tarde, conforme al plan de trabajo operativo.

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Además, disponen de dos vehículos hidrolimpiadores desplegados, que ven reforzada su función por medio de apoyo de labores de barrio manual. El desempeño de esta limpieza también permite adecentar en profundidad del suelo, renovando su aspecto y aportándole más brillo.

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