Cinco empresas pugnan por la reforma de la Estación de Autobuses de Cartagena

Cartagena da un paso más en la reforma de la estación de autobuses con cinco empresas interesadas en ejecutar las obras y el inicio de la evaluación técnica de las ofertas por parte de los técnicos municipales.

Este miércoles la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena, reunida en el edificio administrativo de la calle San Miguel, procedió a la apertura de la documentación correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor del contrato para la reforma parcial de la Estación de Autobuses del municipio, lo que se corresponde con la parte técnica de las ofertas presentadas por las mercantiles.

A dicha oferta pública concurrieron cinco empresas, todas ellas admitidas a la licitación. En concreto se trata de Construcciones María García Martínez S.L, Jumabeda S.L, Obras y Servicios Cumarcons S.L, Proyectos y Gestiones del Norte S.L y Tenada Nueva S.L.

Tras comprobar que la documentación presentada por las empresas es correcta, todas las mercantiles continúan en el procedimiento y por tanto siguen optando a convertir en realidad uno de los proyectos más esperados por cartageneros y visitantes.

Estas propuestas fueron remitidas a los servicios municipales para su valoración técnica, paso previo a la adjudicación y comienzo de la ansiada reforma.

El proyecto, valorado en 371.609,50 euros, sin contar los impuestos, y con un presupuesto base de licitación de 449.647,50 euros con IVA incluido, tiene un plazo de ejecución de cinco meses desde el inicio de las obras.

La reforma proyectada responde a los problemas que presenta el actual diseño de la Estación de Autobuses, donde los viajeros deben acceder desde la calle a la primera planta para, después, bajar a los andenes. Un recorrido poco práctico que entorpece la circulación de usuarios y que resulta especialmente incómodo para las personas con movilidad reducida.

Para resolver esta situación, el proyecto contempla la apertura de un nuevo acceso peatonal a pie de calle, aprovechando parte del espacio que actualmente ocupa la entrada al aparcamiento. Este nuevo vestíbulo principal concentrará la cafetería con terraza, la zona de venta de billetes, el punto de información y el control de accesos. Desde este espacio, los viajeros podrán llegar directamente a los andenes a través de una rampa accesible de dos tramos y un paso de peatones elevado.

La actuación incorpora además una nueva entrada de doble carril al aparcamiento cerrado y una reordenación del entorno urbano más próximo a la estación. Las obras incluirán la renovación del pavimento, la continuidad del itinerario accesible y la habilitación de una zona de espera frente al nuevo acceso peatonal.

Además, una reja metálica separará las dos plantan y la superior quedará reservada para otros usos.

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La reforma abarca igualmente la renovación completa de los aseos situados en los andenes, que serán adaptados a las normativas vigentes de accesibilidad. A estas actuaciones se suman trabajos complementarios, como la actualización de la instalación eléctrica, la adecuación de las redes de suministro y evacuación de aguas para la zona de cafetería, la reparación de problemas existentes en el edificio y la habilitación de un aparcamiento temporal para pasajeros y acompañantes mientras duren las obras.