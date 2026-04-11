El Ayuntamiento de Cartagena refuerza la empleabilidad con la nueva planificación formativa ADLE 2026

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), ha puesto en marcha la planificación formativa ADLE 2026, una estrategia orientada a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas mediante formación certificada, microformaciones y acompañamiento personalizado, alineados con las necesidades reales del tejido productivo del municipio.

El objetivo principal del programa es multiplicar las oportunidades de acceso al mercado laboral, tanto por cuenta ajena como a través del autoempleo y el emprendimiento colectivo, especialmente bajo fórmulas de economía social. Para ello, ADLE ofrece de manera gratuita itinerarios individualizados que combinan formación, intermediación laboral y asesoramiento empresarial.

La programación formativa para 2026 prioriza sectores clave como las nuevas industrias, la hostelería, el comercio, el turismo, la construcción, los oficios tradicionales y la economía de los cuidados, ámbitos con una alta demanda de profesionales cualificados en Cartagena. Más del 60 % de la formación conducente a certificados profesionales, subvencionada por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), está orientada al sector industrial, que presenta elevadas tasas de inserción laboral.

Como principal novedad, la programación incorpora dos nuevos certificados profesionales , uno en el sector de hosteleria, ‘Operaciones Basicas de Catering’ y otro en el sector de la madera ‘Trabajos de Carpintería y Mueble’, con el objetivo de preparar profesionales cualificados para un sector en expansión con gran capacidad de generación de empleo en el municipio de Cartagena

Además, a través del programa Marca Excelencia Cartagena, y en colaboración con las organizaciones más representativas de cada sector, ADLE apuesta por una formación teórico-práctica que prepara profesionales altamente cualificados para responder a las exigencias de calidad del sector servicios y de los oficios tradicionales, contribuyendo al desarrollo económico y a la estabilidad en el empleo.

Según datos del SEF, cerca del 80 % de las personas desempleadas cuentan con una cualificación baja o muy baja, mientras que quienes poseen Formación Profesional presentan altos índices de empleabilidad. En este sentido, ADLE también promueve la continuidad formativa, facilitando el acceso a titulaciones básicas a través del programa Conecta, que permite obtener la ESO, Grado Medio y competencias clave para acceder a certificados profesionales de nivel superior.

La estrategia de ADLE incorpora asimismo un fuerte componente humano. El acompañamiento emocional, el entrenamiento personalizado y el desarrollo de habilidades personales forman parte esencial del proceso de inserción laboral, especialmente para personas que llevan largos periodos en desempleo. Muchos participantes destacan la recuperación de la autoestima y la motivación como factores clave para volver a acceder al mercado de trabajo.

La planificación ADLE 2026 presta especial atención a los colectivos con mayores dificultades de inserción. Programas como Empleo Saludable y Enfermedad Mental Grave, desarrollado en colaboración con ISOL y subvencionado por el Servicio Murciano de Salud, o los itinerarios personalizados para personas con discapacidad junto a FAMDIF, refuerzan el compromiso municipal con una inserción sociolaboral inclusiva.

Asimismo, ADLE continuará acercando, a través de una nueva política de descentralización, la formación teórico-práctica a barrios y zonas alejadas del mercado laboral, facilitando oportunidades reales de empleo a jóvenes y mayores en situación de desempleo. Esta nueva línea de aproximación se refuerza a través de actuaciones de desconcentración que permitirá acercar más las relaciones entre distintas zonas del municipio de Cartagena con la administración municipal y con las políticas activas de empleo que se desarrollen en Cartagena

Toda la información sobre cursos, inscripciones y servicios de orientación laboral está disponible en adle.cartagena.es.