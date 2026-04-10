Los trabajadores de Sabic 'entierran' la planta de Cartagena

Más de mil trabajadores de Sabic en Cartagena junto a sus familias se concentraron este viernes por la tarde a las puertas del Palacio Consistorial para para reclamar garantías sobre la continuidad de la actividad industrial y la estabilidad de sus puestos de trabajo, unos 2.500 de la empresa auxiliar y más de 500 directos.

"Hemos proyectado una pantalla gigante todo este proceso de deslocalización industrial que ha habido estos últimos seis años con la pérdida de empleo. También hemos hecho una performance en la que hemos colocado un ataúd con el nombre de la fábrica de Cartagena y los trabajadores han ido, pues, lanzándole flores y hemos puesto una corona, una corona simbolizando la muerte y la extinción del empleo", explicó el presidente del Comité de Empresa, Pascual Sánchez.

Sánchez reclamó soluciones urgentes y un plan de reubicación para las familias afectadas. “Necesitamos industria, somos trabajadores industriales. Por eso pedimos que, si hay nuevas oportunidades laborales en Cartagena los trabajadores de Sabic y su industria auxiliar sean prioritarios en esa reubicación”.

Por el momento, "seguimos sin noticias, Sabic nos dice que esperemos a Mutares, Mutares no quiere hablar con nosotros hasta que no llegue a la planta y seguimos en este proceso en el que Sabic ya se ha ido y no quiere decir nada y Mutares no ha llegado todavía".

"Seguimos insistiendo que la llegada de Mutares en junio significa la pérdida de empleo", hizo hincapié.

"Aquí nadie quiere hablar con los trabajadores, seguimos en total indefensión", resumió.

La alcaldesa, junto a otros concejales del Gobierno y de la Corporación municipal, acompañaron a la plantilla durante el acto para mostrar el respaldo institucional del Consistorio ante la incertidumbre que afecta al futuro de la planta. Durante la concentración, los empleados han expresado de nuevo su preocupación por la pérdida de sus empleos y por las consecuencias que esta situación tendría para el tejido industrial del municipio.

Además de los puestos de trabajo directos de la factoría, la situación podría afectar también a la empresa auxiliar vinculada al complejo industrial, que genera en torno a 2.000 empleos.

La alcaldesa trasladó una vez más, personalmente el apoyo del Ayuntamiento a la plantilla y a sus familias, subrayando la importancia estratégica de la industria para Cartagena. “Hemos pedido que se nos considere zona preferente industrial para conseguir fondos, porque creemos que hay un modelo de futuro, de esperanza y de oportunidad en Cartagena a través del sector químico, energético y toda la transformación que estamos llevando a cabo”, dijo Arroyo.

La primera autoridad de Cartagena hizo un llamamiento a la unidad institucional y social en torno al tejido productivo del municipio. En esta línea, subrayó que la movilización no solo busca proteger los puestos de trabajo actuales, sino también consolidar "un modelo industrial que merece la confianza de los inversores".

Arroyo insistió en potencial de Cartagena en sectores estratégicos como la industria química, energética, de defensa y logística, si bien ha advertido de la necesidad de dotar al municipio de las infraestructuras necesarias para garantizar su competitividad.

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, apuntó que "la desindustrialización de Cartagena es la consecuencia de falta de políticas, sobre todo regionales, en relación con nuestra comarca. Los trabajadores han mostrado que el desmantelamiento viene sucediendo desde 2019 de forma progresiva y hasta 2026 los Gobiernos regional, local y estatal han estado callados porque no son capaces de ofrecer soluciones y prefieren venderse como solidarios con los trabajadores".

El portavoz socialista, Manolo Torres, recordó que "desde el PSOE, hemos apoyado la reivindicaciones de los trabajadores de Sabic y de las empresas auxiliares desde el primer momento. Tanto el ministro como el delegado del gobierno y yo mismo, estamos trabajado por la continuidad de la factoría y no hemos dudado en reunirnos con los trabajadores y con la propia empresa para buscar solomillo s cuantas veces sea necesario".

"Los socialistas vamos a seguir luchado para que Sabic no cierre, defendiéndo no solo los derechos de los trabajadores, sino también el futuro de nuestro municipio. Cartagena no puede permitirse una desindustrialización y nuestro objetivo es intentar evitar que ocurra", aseguró.

Por su parte, los trabajadores agardecieron el apoyo del Pleno del Ayuntamiento, que ha expresado de forma reiterada su respaldo a la plantilla y los trabajadores de la industria auxiliar mediante acuerdos aprobados de manera unánime.

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Cabe recordar que el Ayuntamiento sacó adelante iniciativas institucionales en defensa del mantenimiento de la actividad industrial y del empleo en la planta de Sabic, mostrando el compromiso del Consistorio con los trabajadores y con las empresas auxiliares vinculadas al complejo.