Barrios
MC denuncia "desatención y el desprecio" a La Loma de Canteras en Cartagena
PP y Vox rechazaron en la Junta Municipal realizar un estudio técnico de accesibilidad para solucionar problemas como la ausencia de rebajes en los principales itinerarios peatonales de la zona
El concejal de MC Enrique Pérez Abellán denuncia el estado de "abandono general" en el que se encuentra la urbanización de La Loma de Canteras tras una visita realizada sobre el terreno junto al portavoz, Jesús Giménez Gallo, y los vocales de MC en la Junta de Canteras, Antonio Bazán y Pablo Molina.
Una de las principales cuestiones que preocupa a los residentes de la zona son los problemas de iluminación, en muchas zonas deficiente y, en otras calles, inexistente. La escasez de puntos de luz o su mal estado provoca que muchas calles queden prácticamente en penumbra durante la noche, generando "inseguridad" a los vecinos.
"Una inseguridad que también ha provocado en las últimas semanas varios robos en la zona, haciendo que los vecinos se sientan más vulnerables", relata el edil.
Desde MC califican como lamentable esta situación, ya que se trata de problemas que se han trasladado en la Junta Vecinal, tratando la necesidad de reforzar la iluminación en parques y espacios públicos como el situado en la calle Francisco de Hoces.
La accesibilidad, la gran asignatura pendiente
Por otro lado, MC denuncia importantes carencias en materia de accesibilidad. "Resulta un auténtico sinsentido la ausencia de rebajes en los principales itinerarios peatonales de la zona", subraya Pérez Abellán, recordando que la formación ya planteó en la Junta Municipal la necesidad de realizar un estudio técnico de accesibilidad para dar respuesta a todos estos problemas. Sin embargo, esta propuesta fue tumbada con el voto negativo de PP y Vox.
Según explica el concejal, "a realidad sigue siendo radicalmente distinta: aceras estrechas y deterioradas, con pavimentos en mal estado, piezas sueltas, resaltes y huecos que dificultan el tránsito peatonal y aumentan el riesgo de caídas, especialmente para aquellas personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, carritos de bebé o personas mayores".
"A ello se suma el estado de descuido de las zonas verdes, con falta de mantenimiento, presencia de maleza y una imagen general de abandono que contribuye al deterioro del entorno urbano y a la percepción de inseguridad", afirma Pérez Abellán.
"Mientras tanto, el PP decide ignorar sistemáticamente las demandas de los vecinos de esta zona", critica el concejal de MC, sentenciando "no vamos a consentir que estos problemas se prolonguen más en el tiempo, los vecinos de La Loma de Canteras merecen respeto y atención, y no que las actuaciones de la presidencia de la Junta Vecinal y del Gobierno municipal respondan a cálculos y movimientos electoralistas".
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