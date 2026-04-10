El macroproyecto de remodelación de San Antón, en jaque por la falta de financiación municipal

El castizo barrio de San Antón es una de las zonas que espera la inyección necesaria para su transformación tras años en proceso de degradación. En febrero de este año la Junta de Gobierno Local dio luz verde a la generación de crédito del Plan de Actuación Integrado Recrea, cuya financiación se corresponde en un 60% (8.872.010 euros) al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del periodo 2021-2027, y el 40% restante (5.914.673 euros) al Ayuntamiento.

El anuncio de esta inversión no es nuevo, su presentación a la convocatoria europea fue anunciada por la propia alcaldesa, Noelia Arroyo, coincidiendo con el día del patrón del barrio y la bendición de animales de 2025. En ese momento, el proyecto para la recuperación del barrio de San Antón y la mejora de su conexión con otros barrios y el casco urbano se valoró en 20 millones de euros. Finalmente, más de un año después se cifró en 14 millones.

El Plan Recrea se articula en tres grandes operaciones que intervendrán en distintos puntos del municipio, así se destinarán 5,6 millones a ‘Re-Crea un barrio vivo’, en el que están incluidas acciones para la regeneración social de los barrios; 4,1 millones a ‘Conectar para avanzar’, que son acciones encaminadas a favorecer la accesibilidad y la movilidad entre barrios; y 4,9 millones a ‘Economía Creativa’, cuya función es crear y poner en marcha acciones que dinamicen los barrios.

Este año, el Ayuntamiento aporta 1,4 millones; en 2027 serán 2,4 millones; en 2028, 1,6 millones; y la última anualidad será de 333.200 euros en 2029. Si bien una de las primeras actuaciones que se marcó el Consistorio como prioridad es la conversión del antiguo centro de salud del barrio en un hotel para asociaciones sociosanitarias que ayudan a usuarios con tratamientos de carácter neurológico y a sus familias y cuidadores.

El proyecto de adecuación elaborado por el Ayuntamiento está presupuestado en 1,9 millones de euros, que ahora deberán finaciarse con dichos fondos europeos y la aportación propia, si bien en diciembre del pasado año Arroyo anunció que los importes del “fondo social del agua” no empleados iban destinarse a financiar las obras de recuperación del antiguo centro de salud de San Antón para dedicarlo como sede de AFAL, la Asociación de Parkinson y TP.

El 'fondo social' es una aportación anual de 200.000 euros fijada por convenio por Hidrogea, la concesionaria del agua, que se aplica para ayudar a familias vulnerables, si bien al liquidar los fondos no aplicados en los sucesivos convenios esta cifra se elevó a más de 1.300.000 euros.

Si bien, ahora falta que el Ayuntamiento cuente con una partida presupuestaria para abonar esa cantidad o debe solicitar un préstamo para poder hacerle frente, una solicitud bancaria que en todo caso deberá ser aprobada por el Ministerio de Hacienda, ya que el Consistorio tuvo que elaborar un Plan Económico Financiero para 2025 y 2026 al cerrar 2024 con un déficit de casi 5 millones de euros.

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, afirma que se trata de la segunda opción ya que "el dinero municipal para el plan Recrea, como todas las inversiones del Presupuesto Municipal, está supeditado a un préstamo que todavía no ha aprobado el Ministerio".

Giménez Gallo recuerda que "la alcaldesa prometió 20 millones de euros en enero de 2025 y hoy, camino de año y medio después, no ha llegado ni un euro. A ese engaño se suma el bloqueo al proyecto de MC para revitalizar la zona con el campo de San Antón y ofrecerlo a los veteranos del Efesé".

"En enero de 2025, el día de San Antón y a las puertas de la iglesia, anunció una inversión de 20 millones de euros para el barrio. Lo hizo sabiendo que aquello no era verdad. El tiempo, que termina poniendo a cada uno en su sitio, ha confirmado el engaño: no ha llegado ni un solo euro a San Antón y ya vamos camino de año y medio desde aquella promesa", hace hincapié.

Para el portavoz municipal "lo grave no es solo que mintiera, es que convirtió una fecha señalada para el barrio en un escenario de propaganda personal, jugando con las expectativas de los vecinos para intentar apuntarse un titular que nunca pensó cumplir. Esa es la política de Noelia Arroyo: anunciar mucho, ejecutar poco y abandonar siempre a los mismos".

No solo el portavoz de MC recrimina este hecho a la alcaldesa, la concejal socialista Isabel Andreu lleva meses denunciándolo, como hizo en un Pleno este verano, cuando "fueron allí anunciando 20 millones de euros para el barrio, mientras la Asociación de Vecinos lleva más de cinco años pidiendo una plaza en la calle Hermanos Pinzón".

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"Inversión veo poca", resumió Andreu.