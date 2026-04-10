El Instituto Isaac Peral de Cartagena gana el tercer torneo ‘Arrímate al Caliche’

El III Torneo 'Arrímate al Caliche' puso fin a este programa educativo impulsado por el Ayuntamiento de Cartagena junto a la Asociación Amigos del Juego del Caliche, con el objetivo de acercar este juego tradicional a los jóvenes.

En esta edición han participado ocho institutos de la comarca, con alumnado de 2º a 4º de ESO. A lo largo del programa, el profesorado fue previamente formado y, posteriormente, los estudiantes aprendieron a jugar al caliche en clase, organizándose en equipos y compitiendo en fases internas en cada centro.

Los mejores clasificados pasaron a la final, celebrada en la Plaza Juan XXIII, donde tuvo lugar el campeonato y la entrega de trofeos. En categoría individual, los ganadores fueron María Bueno, con 6 derribos, y Muncef, con 7, ambos del IES Isaac Peral.

Más allá de la competición, el programa busca preservar este juego tradicional, fomentar su conocimiento entre los jóvenes y asegurar su continuidad. Además, promueve valores como la convivencia, el deporte y el respeto por las tradiciones locales.

El presidente de la Asociación de Amigos del Caliche del Campo de Cartagena, David José Alonso, expuso que «el objetivo de este campeonato es promover este juego popular entre el alumnado de 2º a 4º de enseñanza secundaria. Pretendemos difundir y preservar nuestras tradiciones para que las nuevas generaciones se involucren en actividades que han sido parte de nuestras raíces durante mucho tiempo. También fomentar la camaradería, el espíritu deportivo y la colaboración entre los participantes».

«Desde la asociación formamos a los docentes de Educación Física, incluyéndose así el caliche dentro de sus programaciones didácticas de departamento. Habilitaron pequeños espacios para el juego dentro de los centros educativos. También se utilizó el cómic de Rogelio y Joaquín con la historia y las reglas del juego», informó Alonso.

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El caliche es un juego tradicional de habilidad y destreza que cuenta con una larga historia en la comarca de Cartagena. Consiste en lanzar moneos (discos metálicos) tratando de derribar el caliche (palo de madera). El nombre del torneo deriva de una de las jugadas del caliche denominada 'el arrime'.