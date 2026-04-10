Un incendio en un buque y una nube tóxica que avanza hacia la costa de Cartagena: así ha sido el simulacro de alto riesgo de la Armada

Cartagena ha sido el escenario elegido por la Armada para realizar un simulacro de alto riesgo durante este jueves. Más concretamente, frente a la Isla de las Palomas. Un incendio a bordo de un buque cargado con productos químicos, una fuga peligrosa, una nube tóxica avanzando hacia la costa y varios tripulantes contaminados. Este fue el escenario simulado.

El ejercicio, desarrollado en el marco de los escenarios MARSEC, recreó un fallo mecánico en un quimiquero que provocaba una fuga de sustancia inflamable en cubierta. La situación se agravaba rápidamente: el contacto con una fuente de ignición desencadenaba un incendio que terminaba afectando a los tanques de carga, generando nuevas fugas y la emisión de gases tóxicos. Con el viento soplando hacia tierra, la emergencia incorporaba un elemento crítico: la formación de una nube química con potencial impacto sobre la población costera.

Respuesta coordinada en tiempo real

Tras la alerta emitida por el capitán del buque, se activó un amplio dispositivo de emergencia que movilizó a la Autoridad Portuaria de Cartagena, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, Policía portuaria, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y unidades de la Armada. La gestión del incidente recayó en la Capitanía Marítima, que coordinó la intervención junto a la Autoridad Portuaria, la UME y la Comandancia Naval de Cartagena.

Uno de los momentos clave del ejercicio fue el despliegue de efectivos sobre el buque siniestrado, realizado con apoyo del buque militar BMP “Cartagena”, mientras que el BTL “El Camino Español” actuó como barco afectado.

El operativo incluyó el uso de drones para el seguimiento de la nube tóxica, sistemas de monitorización ambiental y el despliegue de un Puesto de Mando Avanzado de la UME en la Terminal de Cruceros.

Personal de la UME atiende a los heridos y realiza labores para contención de la contaminación química. / Ministerio de Defensa

Además, se ensayaron procedimientos de atención a víctimas contaminadas, su evacuación y traslado a centros hospitalarios, así como medidas de control del tráfico y alertas a la población, estas últimas realizadas de forma simulada.

El ejercicio permitió evaluar la respuesta ante un escenario con múltiples amenazas simultáneas —incendio, fuga química y contaminación—, uno de los supuestos más exigentes en el ámbito de la seguridad marítima.

También sirvió para comprobar la coordinación entre organismos civiles y militares, así como la eficacia de los protocolos de detección, contención de sustancias peligrosas y toma de decisiones en situaciones de alta presión.

Cartagena, uno de los principales puertos del Mediterráneo en tráfico de mercancías peligrosas, refuerza así su preparación ante incidentes que, aunque poco frecuentes, pueden tener un alto impacto sobre la población y el entorno.