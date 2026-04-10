Conoce la programación cultural con la que viajarás a principios del siglo XX en Cartagena

Cartagena vuelve a una de sus épocas de mayor esplendor con una nueva programación cultural impulsada por el Ayuntamiento que incluirá exposiciones, rutas guiadas, visitas teatralizadas, talleres, actividades educativas y espectáculos inspirados en cómo era la ciudad portuaria de comienzos del siglo XX.

La iniciativa, llamada Cartagena Modernista, busca acercar a la ciudadanía el patrimonio modernista y el contexto histórico y social que dio origen a este legado. Todas las actividades son gratuitas, previa inscripción a través del apartado Agenda Ciudad de la web municipal (el plazo se abrirá este 17 de abril, a las 9:00 horas, salvo el taller de indumentaria y el concurso de fotografía, que abren sus inscripciones este viernes). Más información en la web de Cultura de Cartagena.

El programa incluye varias exposiciones, entre ellas Redescubrir la Torre Llagostera: el Huerto de las Bolas, en el Palacio Pedreño de la Fundación Cajamurcia, y Modernismo alquímico: la materia de los sueños, en el Museo del Teatro Romano. Además, el Archivo Municipal mostrará planos originales inéditos del Gran Hotel, recientemente localizados, que contribuyen a aclarar el debate historiográfico sobre la autoría del edificio.

La programación se completa con actividades como la Ruta Beltrí por el centro histórico, visitas teatralizadas al Palacio Aguirre, un taller de indumentaria modernista, el I Maratón Fotográfico “Urbs Cartago”, un pasacalles ambientado en la Cartagena de 1900 y el espectáculo de cuplé Clandestina: la fiesta prohibida. También se desarrollarán propuestas educativas en centros escolares, como la iniciativa Modernistas en tu cole y actividades en barrios y diputaciones del municipio.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, presentó la iniciativa este viernes en el Palacio Pedreño destacando que el objetivo es “poner en valor uno de los periodos más transformadores de la historia de la ciudad y acercarlo a los ciudadanos”. “Queremos que esta iniciativa ayude a mantener vivo el pulso cultural de la ciudad y a seguir difundiendo nuestro patrimonio”, añadió.

“El modernismo en Cartagena no se contempla de forma abstracta, se toca y se vive en nuestras calles y en nuestros edificios”, señaló la alcaldesa, quien ha subrayado que este legado es el reflejo de la transformación económica y social que vivió la ciudad a comienzos del siglo XX.

La primera edil estuvo acompañada por el presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea; la directora del Teatro Romano de Cartagena, Elena Ruiz-Valderas; el cronista Luis Miguel Pérez Adán; así como otros representantes del sector cultural.

En esta línea, el responsable de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea, recordó que “uno de los toques distintivos que tiene Cartagena es el modernismo, que es lo que le da ese valor ornamental y patrimonial. Por este motivo, siempre hemos tenido un compromiso con Cartagena y con el modernismo”.

Además, la regidora explicó que la iniciativa es fruto de la colaboración con entidades culturales, universitarias y colectivos modernistas de la ciudad, y ha señalado que la intención es consolidarla como una cita anual dentro de la agenda cultural del municipio.

Cartagena Modernista cuenta con la colaboración de Fundación Cajamurcia, Archivo Municipal, Cátedra de Historia de Cartagena, UPCT, Museo del Teatro Romano, MURAM, Universidad Popular, Senda de Lobos Fotografía, Juan Antonio Rodríguez Marín (JARM arquitecto) y Juan Ignacio Ferrández García, cronista oficial de Cartagena. También con los siguientes colectivos modernistas: Asociación de Mujeres Carmesí, Cartagena Modernista, Modernistas no Asociados, Recreadoras Históricas y Amigos Modernistas de Cartagena.

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El cartel de la iniciativa ha sido elaborado por Senda de Lobos. Han concebido su propuesta a partir de un símbolo único, una 'C' que trasciende la tipografía para convertirse en materia, oficio y patrimonio. Inicial de Cartagena, pero también de cultura, corriente artística, ciudad y cerámica, esta letra se plantea como un cuerpo tridimensional que expresa la esencia de un modernismo que en Cartagena no se contempla de forma abstracta. La incorporación de motivos florales y una paleta cromática inspirada en la cerámica y la vidriera refuerzan esa idea de vitalidad, detalle, luz y superficie viva, trasladando al presente el lenguaje artístico y artesanal del modernismo.