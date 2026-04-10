Sucesos
Un coche se estrella en una finca de Cartagena y provoca un incendio de matorrales
El conductor se salió de la calzada, acabando en esta zona forestal
Una persona ha sufrido un accidente de tráfico a última hora de la tarde cerca del Parque Rafael de la Cerda (Tentegorra). Tras salirse de la calzada y perder el control, el vehículo ha acabado en una finca llena de matorrales.
Posteriormente, se ha originado un incendio debido a la colisión del vehículo y que está calzinando terreno forestal. A escasos metros de las llamas se encuentran zonas residenciales.
El conductor del vehículo ha resultado ileso, sin necesidad de atención médica. Por otro lado, Bomberos se han desplazado hasta el lugar para sofocar las llamas.
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