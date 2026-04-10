Un coche se estrella en una finca de Cartagena y provoca un incendio de matorrales

Una persona ha sufrido un accidente de tráfico a última hora de la tarde cerca del Parque Rafael de la Cerda (Tentegorra). Tras salirse de la calzada y perder el control, el vehículo ha acabado en una finca llena de matorrales.

Posteriormente, se ha originado un incendio debido a la colisión del vehículo y que está calzinando terreno forestal. A escasos metros de las llamas se encuentran zonas residenciales.

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El conductor del vehículo ha resultado ileso, sin necesidad de atención médica. Por otro lado, Bomberos se han desplazado hasta el lugar para sofocar las llamas.