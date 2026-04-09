El PSOE exige al Gobierno de Cartagena que haga públicas las medidas para acabar con el "agujero económico"

El PSOE exige al Gobierno de Arroyo que haga públicas las medidas que va a adoptar para acabar con el "agujero económico" de más de 110 millones de euros, generado por los 10 millones de déficit del año pasado; los más de 25 millones de remanente negativo que había en caja a finales de 2025 y la deuda, que supera los 70 millones de euros.

"El Gobierno de PP y Vox va a tener que adoptar una serie de medidas adicionales que pasarán por una nueva modificación del Plan Económico Financiero que se vieron obligados a hacer el año pasado por su nefasta gestión económica y su incapacidad de gestión. No ha pasado ni un año de su aprobación y van a tener que hacer una segunda remodelación porque son incapaces de cumplir las medidas que ellos mismos proponen", destaca el concejal socialista Pedro Contreras.

El edil señala que el presupuesto de 2026 no contempla el agujero de casi 40 millones de euros que existe por la nefasta gestión económica de 2025. "Mucho nos tememos que las medidas adicionales que van a imponer pasarán de nuevo por una subida de impuestos y un empeoramiento de los servicios", asegura Contreras.

El edil señala que la concesión del préstamo de 10 millones de euros que el equipo de Gobierno anunció que iba a solicitar a principios de año y que obligó a la modificación del PEF "puede complicarse por la situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento".

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"Veremos a ver si finalmente pueden asumir este préstamo, así como las inversiones que están supeditadas al mismo. La descomposición del Gobierno local es cada día mayor y está repercutiendo en su nefasta gestión económica y en su incapacidad de planificar", explica Contreras.