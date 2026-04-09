Un problema en el suministro de materiales retrasa tres meses las obras del restaurante del Parque Torres en Cartagena

Un revés con los materiales obliga a quienes esperan ansioso para disfrutar de un aperitivo, comida o cena con unas de las mejores vistas de Cartagena a aguantar un poco más. Las obras de la rehabilitación del edificio destinado a restaurante en el Parque Torres, que fueron adjudicadas por el Ayuntamiento de Cartagena en junio del pasado 2025, han sufrido un contratiempo que obliga a prolongar su ejecución.

Según fuentes municipales consultadas por esta redacción, el contratista solicitó la ampliación por incidencias en el suministro de material que les han ocasionado un retraso inevitable, habiéndose establecido una prórroga de tres meses.

La obra del restaurante del Parque Torres fue adjudicada a la empresa MGM por un importe total de 732.000 euros con un plazo de ejecución previsto de ocho meses, por lo que debería haber finalizado en febrero de este año. Según informó la alcaldesa, Noelia Arroyo, en su momento las obras están acompasadas con los usos habituales del Parque Torres para minimizar molestias y asegurar que la actividad habitual pueda continuar durante los trabajos.

Este plazo responde, especialmente, a la instalación del ascensor que forma parte fundamental del proyecto.

Cuando se presentó el proyecto, Arroyo hizo hincapié en que «queremos que este restaurante sea un referente culinario, un lugar único con vistas excepcionales que ayude a consolidar nuestra ciudad como destino cultural y gastronómico». Para conseguirlo, los técnicos municipales ya trabajan en la elaboración de un pliego que garantice que la explotación del restaurante se realice mediante un proyecto gastronómico de calidad.

El restaurante ocupará una superficie de 748,20 m² dividida en dos plantas. La planta baja, de 406,90 m², incluirá un salón, una terraza y accesos renovados. En la planta superior, de 341,30 m², se habilitará una terraza panorámica con vistas sobre la bahía y el casco histórico de Cartagena.

La rehabilitación integral del edificio, cuyos avances se pueden apreciar desde el exterior, respetando la estructura original, incluye la eliminación de añadidos realizados hace algunos años para recuperar su identidad histórica.

Además, se prioriza la instalación de elementos que garanticen la accesibilidad universal, como ascensores y plataformas.

Asimismo, en agosto la Junta de Gobierno local aprobó el proyecto de renovación integral del Ascensor Panorámico, que salva un desnivel de 45 metros entre la calle Gisbert y el Parque Torres, para reforzar la seguridad, mejorar la accesibilidad y actualizar los sistemas técnicos de la instalación tras más de dos décadas en funcionamiento como parte de Puerto de Culturas. La actuación cuenta con un presupuesto de 41.363 euros más IVA y un plazo de ejecución de dos meses.

Las obras permitirán renovar más de 1.300 tornillos del cerramiento exterior, actualmente afectados por la corrosión, sustituyéndolos por elementos de acero inoxidable mediante trabajos verticales y plataforma elevadora. La intervención se desarrollará sin interrumpir el funcionamiento del ascensor, con medidas específicas de seguridad para proteger a peatones y usuarios.

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En materia de accesibilidad, se instalarán planos hápticos, carteles en braille, bucle magnético e información audiovisual en lengua de signos.