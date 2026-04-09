400 vecinos de Cartagena sin agua por un corte de la aportación del Taibilla a la red municipal

El suministro de agua potable ha quedado interrumpido este 9 de abril en varios núcleos rurales de Cartagena como consecuencia de un corte en la aportación desde la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a las redes municipales.

La incidencia afecta a los caseríos de Los Morenos, Los Balanzas, Casas del Tío Amigo, Casas de la Fuente, Barranco de la Vívora, Perín y Torre de Nicolás Pérez. El número de abonados afectados asciende a 399, según los datos trasladados por el servicio.

El corte se ha producido desde las 9.00 horas de este jueves. Fuentes técnicas indican que en los depósitos quedaba un remanente de agua que ha permitido mantener el suministro durante un primer tramo de la mañana. La reposición está prevista a partir de las 19.00 horas, en función de la recuperación del caudal en origen.

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La empresa concesionaria del servicio de aguas, Veolia (Hidrogea), ha comunicado la incidencia directamente a los usuarios afectados y mantiene activo el seguimiento de la evolución del servicio hasta su restablecimiento completo.