Vox arrolla a Sánchez del Álamo: la edil abandona la Junta de Gobierno de Cartagena

Vox vuelve a solucionar la esperpéntica marcha de Beatriz Sánchez del Álamo, como ya hizo con Diego Salinas, con la salida de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, pero sin que ambos ediles abandonen el ejecutivo local, encabezado por Noelia Arroyo.

El portavoz de la formación de Abascal, Gonzalo López Pretel, confirmó a preguntas de esta redacción que como condición inasumible para mantenerse en el ejecutivo estaba la salida de la edil díscola de la Junta, quien hace tan solo dos días se refirió a Vox como "una agencia de colación de familiares".

López Pretel defendió su permanencia en el ejecutivo, asegurando que "nosotros exigimos el cumplimiento del pacto al Partido Popular, igual que en el caso de Salidas, y no puede tener representación en absoluto en la Junta de Gobierno".

"Este Gobierno tiene un pacto y un programa de 70 puntos que vamos a seguir desarrollando dentro de la Junta de Gobierno, donde Vox tiene voto y nadie que no sea de PP o de Vox lo tendrá".

Exigencias aparte, ha sido la edil quien ha comunicado esta mañana a la alcaldesa su petición de abandonar el puesto en la junta de gobierno porque procedía de una negociación con su antiguo partido. Sigue en el gobierno, pero sin el voto en la junta. Sánchez del Álamo señaló en su misiva a la alcaldesa que "quería agradecerte tu confianza para continuar con mis responsabilidades en el Gobierno municipal tras haber tomado la decisión de abandonar el grupo municipal de VOX. La coherencia con mis decisiones, sin embargo, me lleva a renunciar al puesto en la Junta de Gobierno que me concediste siguiendo el acuerdo previo con el grupo al que ya no pertenezco."

La alcaldesa se reserva ese puesto que de momento permanecerá vacante.

La concejala seguirá trabajando como no adscrita con la confianza que ha depositado en ella la alcaldesa como concejal de área, según señalaron fuentes municipales.

"Hemos apostado por la estabilidad, por la gobernabilidad y por ese proyecto que redactamos de 70 puntos". A poco más de un año para los próximos comicios locales, el líder local de la formación de Abascal defiende que "tenemos las vistas puestas y muchas ilusiones en las elecciones del año 2027".

De hecho el propio López Pretel, dejó claro a la alcaldesa la pasada semana que "no hay que olvidar que el PP está condenado a entenderse con Vox y en mayo del 2027 así se verá". Pero antes de ese momento, Arroyo tiene que entenderse con los 14 concejales de su equipo, integrado por los diez del PP, dos de Abascal y dos No Adscritos que no tienen por qué ir de la mano.

Si Sánchez del Álamo y Salinas reconocieron no sentirse cómodos en el partido desde hacía tiempo, no fue menos fácil para el portavoz municipal lidiar con los dos díscolos, "hemos trabajado durante todo este tiempo para llevar a buen puerto este pacto y este Gobierno, pero teniendo dos personas que han trabajado en contra todo este tiempo".

Sin duda para López Pretel, "librarnos de ellos es bueno para terminar este Gobierno y encarar las próximas elecciones". Como para ese momento todavía quedan más de 365 días, por ahora, le recuerda al Partido Popular que "lo que mejor podría hacer es prescindir de cualquier relación con estos dos personas, pero nosotros exigimos el cumplimiento del pacto y con esto se cumple".

Aunque no tendrá que verle más las caras en la Junta de Gobierno, aunque sí que lo hará en los Plenos municipales, si bien reconoció que "no me gusta coincidir con tránsfugas y extorsionadores, que juegan con la voluntad popular para conseguir su rédito personal. Más incómodos se tienen que sentir ellos, desplazados y aislados de un grupo político que es el que está llevando a cabo las políticas junto al PP".

"Solo están ahí para cobrar el sueldo, aunque para mí no es cómodo, sé que es finito, que queda poco tiempo y en breve ya no serán concejales de esta corporación", espetó. Poderoso caballero es don Dinero. Sánchez del Álamo recibió una concejalía de área para poder entrar a la junta tras la marcha de Salinas, que le supuso un incremento salarial de 12.000 euros sumados a los casi 50.000 que ya percibía.

De hecho, "no hacen esa moción de censura porque estarían al menos un año cobrando única y exclusivamente la asistencia a los Plenos".

Durante estos días, son muchos los que han cuestionado el destino político de Salinas y Sánchez del Álamo, atado a su proceder en lo que queda de legislatura.

Por si acaso, un aviso a navegantes de quien ha lidiado con ellos más tres años, "entiendo que nadie querrá mezclar su nombre con una trayectoria así, son personas que han puesto en jaque un gobierno bien estructurado y estable solo por sus intereses personales. Si lo han hecho con Vox o con el PP, lo pueden hacer con cualquiera".

Escarmentado ya de su proceder, López Pretel advirtió que "ningún partido que cuente con ellos podrá pactar con Vox".

"Estas dos personas se quedan en el gobierno extorsionando o amenazando a la alcaldesa con una posible moción de censura. Entendemos que nadie va a hacer una moción de censura con estas dos personas que han demostrado ser desleales e interesadas, pero eso es lo que están haciendo", fulminó el vicealcalde.

López Pretel repitió que "lo que deberían hacer es entregar el acta, devolver a la soberanía popular lo que cogieron con los votos de Vox, y nosotros les pedimos a la alcaldesa que los quite absolutamente del gobierno, pero en virtud del pacto solo podemos exigir su salida de la junta".

A su entender, su salida del partido se produce "antes de que el partido en las siguientes elecciones prescindiera de ellos. Tenían claro que el partido no iba a apostar con ellos bajo ningún concepto en el año 27".

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Sin embargo, no cejan en su empeño de seguir como miembros de la Corporación Municipal, "buscando un sitio donde se lo ofrezcan. Eso nos parece lamentable, la única herramienta que tienen para poder ofrecerse al partido que nos quiera acoger es la posibilidad de hacer una moción de censura".