El restaurante del centro de Cartagena donde cenó la reina Sofía con las infantas Elena y Cristina tras la procesión: menú por 30 euros

La visita de la reina Sofía a Cartagenacon motivo del Jueves Santo dejó una de esas estampas que van más allá del protocolo típico de estas fechas. La reina emérita asistió a la procesión del Silencio y del Cristo de los Mineros, organizada por la Cofradía de los Californios, una de las más representativas e históricas de la ciudad. Pero la jornada no acabó ahí.

Tras el acto, y en un ambiente discreto y mucho más íntimo, la reina se trasladó a un restaurante, en el centro de Cartagena, acompañada por sus hijas, las infantas Elena y Cristina. Una elección que, como suele ocurrir con la realeza española, está lejos de ser casual.

"La Marquesita tuvo el honor de recibir a su majestad la reina Sofía, acompañada de sus altezas reales las infantas, Elena y Cristina, quienes nos distinguieron con su presencia para disfrutar de una cena en nuestro restaurante. Una ocasión muy especial que quedará en el recuerdo de todos nosotros. Agradecemos sinceramente su visita y la confianza depositada", publicó el local en sus redes.

L.O.

La Marquesita, un restaurante con historia en el corazón de Cartagena

Fundado en 2002, La Marquesita (Plaza Alcolea, 6) es uno de esos proyectos que nacen de una ilusión familiar y de una pasión genuina por la buena mesa. Sus raíces se remontan al Club Dos Mares de La Manga, donde la primera generación de hosteleros de la familia dio sus primeros pasos.

Dos décadas después, el negocio ha llegado a su tercera generación con Almudena Ferrer al frente como propietaria, consolidándose como uno de los referentes gastronómicos de la capital del Mediterráneo. Precisamente, ese legado, esa continuidad y esa fidelidad a la cocina de producto son los valores que mejor definen su propuesta. Y, al parecer, también los que sedujeron a las tres mujeres de la Casa Real.

Una carta donde manda el producto: de las anchoas al rabo de buey avalado por Michelin

La oferta culinaria de La Marquesita combina tradición y calidad desde el primer aperitivo hasta el último plato. La carta arranca con propuestas como anchoas cántabras con tomate, ensaladas, foie de canard al Armagnac, jamón ibérico o berenjenas asadas, y continúa con opciones más elaboradas como el foie o una selección de hasta cinco tipos distintos de tartares.

En los platos principales destacan las carnes (especialmente el rabo de buey, con el respaldo de la Guía Michelin en 2021) y el cachopo, junto a pescados frescos como la lubina, arroces y un menú especial pensado también para los más pequeños.

El precio medio ronda los 50 euros, cuenta con una valoración de 4,3 sobre 5 en TripAdvisor y ofrece además un menú del día por 29,50 euros, así como opciones adaptadas para celebraciones y grupos.

Rumbo a Los Salzillos de Murcia

Tras degustar tanto la Semana Santa de Cartagena como su gastronomía, la reina y las infantas pusieron rumbo a Murcia para disfrutar el Viernes Santo en la capital del Segura. Entre aplausos y gritos de "viva la reina" llegaron la soberana emérita y sus hijas Elena y Cristina para contemplar la procesión de los Salzillos.