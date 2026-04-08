El PSOE denuncia que Educación no ha arreglado el Instituto Elcano aprovechando las vacaciones de Semana Santa

El Grupo Municipal Socialista denuncia que la consejería de Educación ha dejado pasar las vacaciones de Semana Santa sin hacer ni una sola mejora en las instalaciones del Instituto Juan Sebastián Elcano "a pesar de que las reformas son urgentes y necesarias".

"El pasado 2 de marzo hubo que cerrar varias aulas por el desprendimiento de parte del techo, pero ni eso ha sido suficiente para que la consejería de Educación se ponga las pilas. La comunidad educativa de Elcano necesita respuestas y soluciones inmediatas", señala la concejala socialista Isabel Andreu.

La edil recuerda que el Pleno aprobó una moción, presentada por el PSOE, para que se ponga en marcha un plan de renovación y modernización integral del instituto para poner fin al mal estado de sus instalaciones.

"A pesar de que se aprobó la moción por unanimidad, la alcaldesa no ha conseguido que la consejería de Educación haga absolutamente nada. No sólo ha perdido el control de su gobierno, que se está desmoronando por capítulos, sino que tampoco consigue que el Gobierno regional atienda las necesidades de nuestro municipio. Sólo consigue hacerse fotos, pero la gestión le queda grande", explica Andreu.

Esta situación afecta a los más de 800 alumnos y 200 profesionales que trabajan a diario en este centro educativo. "Los profesores están hartos de luchar contra molinos de viento por el mal estado de las infraestructuras y los padres están cansados de exigir soluciones que no llegan", insiste la concejala socialista.

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Desde el PSOE señalan que es urgente que se elabore ya el plan de mejora, así como la partida presupuestaria necesaria, para acometer las reformas durante los meses de verano, "porque con los alumnos en las aulas no se pueden acometer obras en el centro, y evitar que el próximo curso se repita esta situación".