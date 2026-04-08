Finalizada la ampliación del local social de La Azohía en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha finalizado las obras de mejora y ampliación del local social de La Azohía, aportando más espacio y funcionalidad para los vecinos de la zona con una inversión superior a los 41.000 euros.

La concejala de Participación Ciudadana y Festejos, Francisca Martínez Sotomayor, quien visitó las instalaciones junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Personal, Agricultura y Medio Rural, y del Distrito 1, José Ramón Llorca, explicó que el objetivo principal de la actuación ha sido integrar las antiguas instalaciones del consultorio médico, disponibles tras su traslado a nuevas dependencias, en el centro vecinal, “quedaba aquí un espacio que las asociaciones que trabajan en este local nos estaban demandando".

Durante la visita para comprobar el resultado de los trabajos, a la que se han sumado representantes de la Asociación de Vecinos, la Asociación de Mayores y la Asociación de Amas de Casa, la edil añadió que con esta acción “hemos aprovechado para remodelar todo el espacio, para adaptarlo, unificarlo y dar unas instalaciones polivalentes a los distintos colectivos que desarrollan aquí su actividad".

Los trabajos han consistido en una reforma integral que incluye la demolición de la tabiquería existente y la ejecución de nuevas paredes divisorias, lo que ha permitido la creación de un despacho nuevo para albergar a una de las asociaciones.

Asimismo, se ha procedido a pavimentar el porche de entrada y a ampliar el interior con suelo porcelánico similar al ya existente. La renovación se ha completado con la instalación de un nuevo falso techo y luminarias, la colocación de dos ventanas de aluminio, dos equipos de aire acondicionado tipo split y el pintado completo de todo el interior del local.

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Esta intervención sigue la línea de las últimas actuaciones en el ámbito de la participación ciudadana y la mejora de infraestructuras en barrios y diputaciones, como la reciente inauguración del local social de La Puebla.