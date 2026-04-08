La Coordinadora del Molinete solicita al Ayuntamiento que no inicien las obras de la Morería en Cartagena

La Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete pide a través del abogado Pedro Antonio Martínez al Ayuntamiento de Cartagena que “acuerde la suspensión inmediata o paralización cautelar de cualquier actuación material en el ámbito de la calle Morería Baja y su entorno afectado, mientras no quede plenamente esclarecida, de forma expresa y motivada, la compatibilidad de la obra con la protección patrimonial y arqueológica del lugar y mientras no se justifique suficientemente la promoción de dicha actuación sin la previa culminación del instrumento específico de ordenación y protección del Cerro del Molinete”.

Del mismo modo, soliictan que “subsidiariamente, para el caso de no acordarse dicha suspensión o paralización, garantice expresamente que no se ejecutará ninguna zanja, roza, canalización, movimiento de tierras o alteración del terreno con incidencia en el subsuelo hasta que exista un pronunciamiento suficientemente claro y completo de la Administración cultural competente y se apliquen de forma efectiva las cautelas arqueológicas necesarias”.

Este colectivo se ha dirigido también a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma, como paso previo a una denuncia por la vía judicial en el caso de que no se avenga a las peticiones de la Coordinadora.

En ese escrito se solicita al Gobierno Regional que “dicte pronunciamiento expreso, claro, terminante y debidamente motivado sobre la contradicción puesta de manifiesto de que declare si ratifica o rectifica el criterio conforme al cual la actuación proyectada no afectaría a ningún Bien de Interés Cultural ni precisaría intervención alguna de esa Dirección General, a la vista de las resoluciones anteriores en las que el Cerro del Molinete se considera integrado en el Conjunto Histórico de Cartagena, ya declarado BIC”.

En todo caso, se pide al ejecutivo autonómico también que "acuerde la paralización inmediata de las obras o subsidiariamente, su suspensión cautelar, mientras no recaiga resolución expresa y motivada sobre las cuestiones anteriores y sobre la compatibilidad de la actuación con la protección patrimonial y arqueológica del lugar”.

Por su parte, la Coordinadora del Molinete reclama al Ayuntamiento que “motive de forma expresa, suficiente y concreta por qué la calificación de la actuación proyectada como 'provisional' y 'superficial' resulta materialmente congruente con el contenido real del proyecto aprobado y con la especial sensibilidad patrimonial y arqueológica del ámbito afectado".

Igualmente se solicita que “se pronuncie expresamente sobre la razón por la que se impulsa la actuación proyectada sin haber sido previamente culminado, aprobado y puesto en aplicación un instrumento específico, completo y operativo de ordenación y protección del Cerro del Molinete, pese a la exigencia previamente señalada de contar con un Plan Especial y un Plan Director específicos antes de cualquier actuación en la zona”.

Desde el colectivo recuerdan que la obra promovida a través de la sociedad casco antiguo dañaría el patrimonio arqueológico púnico y romano de la zona, al incluir canalizaciones subterráneas sin una excavación arqueológica previa, pese a encontrarse en zona arqueológica A, la de máxima protección, según en Plan Especial del Casco Histórico.

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"La remoción del terreno, la alteración estratigráfica o la afección a estructuras conservadas generan con frecuencia daños irreversibles o de muy difícil reparación”, concluyen.