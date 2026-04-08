La Comunidad cita a los propietarios de los terrenos expropiados para el desdoblamiento de la T-332 en Cartagena

La Dirección General de Carreteras convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar las obras de desdoblamiento de la carretera T-332 en Cartagena.

El acto se celebrará en la sala multiusos del Archivo Municipal, en la plaza Puerta de la Serreta, junto al Parque de Artillería, durante los días 18, 19, 25 y 26 de mayo de este año.

Este procedimiento supone el paso previo a la ocupación de los terrenos por parte de la Administración para iniciar la obra. En este acto la Administración cita a los dueños de los terrenos antes de ocuparlos para la obra y levanta un documento oficial en el que deja constancia de la situación de cada finca. En esa acta se identifica la parcela, su titularidad, el estado del terreno y las posibles alegaciones o correcciones que quieran hacer los afectados.

El proyecto fue aprobado por la Consejería de Fomento e Infraestructuras el 16 de abril de 2025, lo que dio inicio al expediente de expropiación de los terrenos afectados para poder ejecutar las actuaciones previstas. Las obras de desdoblamiento de la carretera T-332, a su paso por la barriada de San José Obrero, entre la Avenida del Cantón, en el cruce con del Palacio de los Deportes, y la rotonda que conecta con la Ronda Transversal fueron anunciadas por la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el presidente regional, Fernando López Miras, en diciembre de 2024, asegurando que se ejecutarían en 2025.

En ese momento, el Ayuntamiento acordó transferir a la Comunidad Autónoma 730.000 euros para realizar la ocupación de los terrenos para la construcción del nuevo vial, ya que esta competencia es de la Dirección General de Carreteras, teniendo en cuenta según explicó Arroyo que “solo se van a ocupar terrenos en desuso y no va a ser necesario expropiar ninguna vivienda".

Posteriormente, la fase de información pública se anunció en julio del pasado año en el BORM y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cartagena.

Durante ese periodo solo se presentó una alegación, referida al valor histórico del porche de la antigua Venta de los Patojos, actualmente destinado a otro comercio. Tras recabar recibir un informe del Ayuntamiento de Cartagena, en el que se documentaba el carácter histórico de dicha construcción y la necesidad de preservación, la Comunidad Autónoma decidió estimarla y excluir esa afección del procedimiento expropiatorio, al considerar que la obra puede ejecutarse sin afectar a ese elemento.

Finalmente, la Comunidad cita para dicho procedimiento de levantamiento de actas a los propietarios de 26 parcelas.

Una vez se haya realizado este procedimiento, será el Ayuntamiento, con una subvención de la Comunidad de más de 4 millones de euros, el que licitará y ejecutará el proyecto, cuyo plazo de obra estimado será de 12 meses.

Noticias relacionadas

La carretera tendrá cuatro carriles, aceras, carril bici y una nueva iluminación y supondrá un beneficio directo para los vecinos de San José Obrero, La Vaguada, Lomas de Canteras y Molinos Marfagones, que disfrutarán de una mejora en la seguridad vial y una reducción en los tiempos de desplazamiento hacia el centro de Cartagena y otras zonas; pero sobre todo va a conseguir reducir tiempos y ganar fluidez en los tráficos de la zona oeste del núcleo urbano de Cartagena.